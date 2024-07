El factor clave que pone en jaque al Gobierno: por qué lleva perdidos u$s 1000 millones en el año

El Gobierno busca calmar la situación cambiaria en medio del reclamo del mercado por la salida del cepo y la suba de las divisas paralelas, pero un informe asegura que durante 2024 las arcas del Banco Central podrían haber estado mucho más llenas: por qué se perdieron mil millones de dólares.

La consultora LCG presentó un estudio donde analiza principalmente la variable de las exportaciones y arriba a esa cifra sobre cuánto perdió el BCRA por una situación externa clave, además de las restricciones que permanecen sobre los dólares.

"La evolución de la balanza de pagos (la restricción externa que impone límites al uso de los pocos dólares que tenemos) vuelve a ser el talón de Aquiles de la salud económica argentina", sostiene la consultora sobre la acumulación de divisas.



El factor clave que pone en jaque al Gobierno: por qué lleva perdidos mil millones de dólares en el año

En el análisis pone de manifiesto uno de los principales reclamos del campo: "El dólar exportador pondera un 20% el dólar CCL y 80% el dólar oficial. El esquema de crawling peg de 2% fue erosionando los incentivos de los exportadores que surgieron tras la devaluación de diciembre, a pesar del incremento de la brecha, que actúa sobre el 20%".

Cuántos dólares se perdieron por la liquidación

"Al día de hoy tenemos menores ingresos de dólares respecto de otras campañas 'promedio'. En la soja, las comparativamente menores cantidades vendidas de la industria implican menor liquidación de exportaciones por unos USD 700 millones a esta altura del año", consideraron desde LCG.

A esta problemática se le suma también la caída de los precios internacionales. "Respecto a un año atrás, los precios de exportación FOB del poroto de soja y los pellets para julio se encuentran un 21% y 24% por debajo. Los aceites cayeron un 3%. Por su parte, el trigo pan, la harina de trigo y el maíz sufrieron una baja de 19%,13%y 19%, respectivamente", detallaron.

"Con las cantidades que efectivamente se exportaron, si los precios de cada mes hubieran sido los del año pasado, las liquidaciones del complejo sojero hubieran sido u$s 1 MM superiores (+ u$s 2,3 MM al considerar también los principales maíz y trigo)", agregaron, por lo que el número superaría los u$s 3 mil millones.



Si bien el Gobierno no puede solucionar el problema externo de una producción récord de cereales a nivel internacional que hizo bajar los precios, traer soluciones en el mercado cambiario a los productores y exportadores puede agilizar la liquidación de estas divisas.

Con la mira puesta en salir del cepo en 2024 y dos meses en donde le costó comprar reservas al Banco Central en el mercado, las políticas que se implementen para facilitar la liquidación podrían ser claves para la política económica del Gobierno.