Carry trade, ¿el regreso?: el dólar tuvo su mayor baja desde febrero y hay expectativa por las tasas

La baja del 3,2% del dólar MEP del miércoles fue el mayor retroceso diario para el tipo de cambio desde febrero pasado. Ante tal movimiento, la duda hacia adelante es si el rally reciente del dólar llegó a su fin, y eventualmente, si conviene dejar de apostar al dólar en el corto plazo y pensar en nuevas estrategias en pesos, dado el actual nivel de brecha y del tipo de cambio.

Cuáles son los bonos en pesos que prefieren los analistas de corto y de mediano plazo.

Los bonos y las acciones rebotan: ¿oportunidad de compra o aconsejan cautela?Cuáles son las acciones en pesos que mejor cubren las carteras ante un rally en el dólar

Se calmó el dólar

Luego de fuertes avances en las últimas jornadas por parte del tipo de cambio financiero, ayer los dólares retrocedieron y dieron algo de aire al mercado.

El dólar MEP cayó 3,2% hasta los $1382, mientras que el contado con liquidación bajó 2,4%, finalizando la jornada en 1394 pesos.

De esta manera, la brecha cambiaria contra el dólar oficial también comprimió y se ubicó en 51%, tras haber alcanzado un pico reciente de 55%.

Cuando el dólar sube en Argentina se suele dar una dinámica en la que el avance se potencia a lo largo de las jornadas a causa de una búsqueda cada vez más rápida de cobertura cambiaria por parte de los inversores, haciendo que la volatilidad en los dólares financieros sea elevada.

Sin embargo, el mercado en algún momento se estabiliza y los dólares encuentran una pausa. Dicha calma cambiaria suele ser temporal hasta un nuevo sacudón. La duda hacia adelante es si el rally reciente del dólar llegó a su fin, y eventualmente, si conviene dejar de apostar al dólar en el corto plazo y pensar en nuevas estrategias en pesos, dado el actual nivel de brecha y del tipo de cambio.

En la actualidad, el consenso de los analistas apunta a que las medidas monetarias adoptadas recientemente por el equipo económico apuntan a lograr una menor nominalidad, tanto desde lo cambiario como desde lo inflacionario.

Por esta razón, la disparada de la brecha encuentra menos fundamentos que en el pasado, y por lo tanto, los analistas ven cierto atractivo de apostar a estrategias de pesos de corto plazo, es decir, el famoso carry trade.

Dado el actual nivel del tipo de cambio financiero, Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, se inclina más por los pesos y por hacer carry trade.

"Me parece que la brecha viene muy alta y no tiene tanto fundamento desde lo económico. Tener superávit fiscal y con emisión controlada es a favor de un carry trade. La emisión en junio, salvo la emisión de pases, estuvo muy controlada. Estamos en una economía en la que habla Milei en la que no va a haber emisión, salvo la compra y venta de divisas", afirmó Mazza.

Por lo tanto, y mirando hacia adelante, Mazza mantiene la tesis de que, en el mediano plazo, la estrategia de carry trade luce atractiva.

"En vistas de una potencial unificación de dólares en los próximos seis meses, creemos que la deuda en pesos debería recuperar el terreno perdido frente a los dólares financieros", resaltó.

En cuanto a sus recomendaciones, y dentro del universo de bonos y letras del Tesoro, prefiere la curva CER.

"Los bonos indexados a inflación cotizan, por primera vez en la gestión Milei, a tasas reales positivas a 2025, que oscilan entre el 1% y el 6%. En comparación con las Lecaps a plazos similares, los Boncer señalan una inflación implícita del 44% (3,6% promedio mensual) en los próximos doce meses. Esto está en línea con nuestras proyecciones", detalló.

A su vez, en una cartera de pesos, hoy favorece un posicionamiento de 70% en Boncer (TZX25 con TIR de CER +5%) + 30% Lecap (la letra S28F5 con TIR 74%).

"Esperamos rendimientos prácticamente iguales para las Lecaps y para los bonos CER. Sin embargo, en un contexto de alta tensión cambiaria, el riesgo de subestimar la inflación supera al de sobreestimarla. En vista de esto, nos inclinamos ligeramente a favor de los ajustables por inflación sobre la tasa fija", dijo Mazza.

Enfrentando volatilidad

Las estrategias de apostar al peso no son para cualquier tipo de inversor.

El peso es una moneda altamente volátil, en línea con la volatilidad que enfrenta el mercado argentino. Justamente, la economía y fundamentals de Argentina suelen ser muy inestables, y por lo tanto, también lo es su moneda.

En ese sentido, las estrategias de inversiones en pesos suele ser para perfiles de inversores arriesgados.

En esa línea, Florencia Calvente, head de research de Conosur Investments, detalló que para los perfiles conservadores no solemos recomendar la estrategia de carry trade.

Por otro lado, y para perfiles de inversores moderados y agresivos, y contemplando que desde la compañía mantienen una visión positiva con Argentina, sí ven valor en estrategias en pesos.

"Tenemos una visión optimista con la Argentina de mediano plazo, en la que también visualizamos una disminución de la brecha. Por esta razón, estamos migrando una porción de la cartera hacia instrumentos dólar Linked desde marzo 2025 en adelante. En cuanto a las LECAPS, de acuerdo a las tasas forwards actuales, elegimos la Lecap a septiembre (S13S4) en el tramo más corto y la Lecap a febrero de 2025 (S28F5) en el tramo largo", dijo Calvente.

Actualmente, la curva de Lecap opera con tasas de 40% (TNA) en el tramo muy corto, saltando a tasas de entre 45% y 55% (TNA) para los plazos medios, y subiendo a tasas de entre 60% y 65% (TNA) para plazos de entre 200 y 300 días.

Todas estas son tasas de interés más elevadas respecto de las que se observaban un mes atrás, cuando las mismas no superaban 55% (TNA) en todos los tramos de la curva.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero consideran que para inversiones en pesos de corto plazo, las Lecap son la mejor alternativa, y para plazos más largos prefieren los bonos CER.

"Vemos al mercado dividido en 2 partes. Por un lado, en los plazos más cortos, de hasta 2 meses y luego para plazos mayores a 2 meses. Para el muy corto plazo, es decir, de 1 o 2 meses, las Lecaps parecen seguir siendo la mejor alternativa", afirmaron.

Además, desde la compañía consideraron que los anuncios del viernes, con las Letras de Regulación Monetaria, van en línea con profundizar el modelo y seguir apostando por una mayor desaceleración de la inflación.

Por otro lado, y para plazos un poco más largos, de entre 2 y 5 meses, desde Adcap Grupo Financiero se inclinan por los Bonos CER, buscando cubrirse del riesgo de que la inflación empiece a mostrar rigideces a la baja por debajo de 4%.

Finalmente, para 6 meses o más, empezamos a ver que el mercado busca cubrirse un cambio en el régimen cambiario, tendencia que se puede extender especialmente si empiezan a aparecer limitaciones desde la política en el Congreso.

"En este caso, vemos con buenos ojos empezar a posicionarse en Bonos dólar linked como el TV25. Desde el 15 de mayo, los bonos dólar linked vienen rindiendo mejor que las Lecaps y ya se empiezan a ver algunos flujos más relevantes entrando en los FCI de cobertura cambiaria", puntualizaron.

La devaluación en la mira

A la hora de apostar al peso, una de las variables que está entrando cada vez más en discusión entre los distintos analistas es el futuro de la devaluación del tipo de cambio oficial.

Hay cierto consenso de que, para un plazo de 6 meses, el Gobierno podría intentar una unificación cambiaria, haciendo que la cobertura ante tal escenario hoy se encuentre en valores atractivos.

Por lo tanto, los analistas ven valor en apostar a estrategias de dólar linked a mediano plazo, en medio de la mayor tensión cambiaria actual.

La curva de dólar futuro en Rofex apunta a una devaluación de 3,1% para el mes de julio, saltando al 4,7% mensual para agosto y 5% mensual para septiembre.

Para el último trimestre del año, las tasas de devaluación esperada en Rofex es de 5,5% mensual promedio.

Todas estas son tasas de devaluación mensual más elevadas respecto de lo que el mercado especulaba un mes atrás, cuando las mismas se situaban en niveles de 4% mensual.

De alguna manera, el mercado se prepara para un salto en el crawling peg, o al menos, mayor volatilidad cambiaria desde el lado del tipo de cambio oficial.

Desde Facimex Valores consideran que hay elementos que justifican mayor exposición a cobertura cambiaria, disminuyendo exposición en bonos CER y aumentando en dólar linked.

"La apreciación del tipo de cambio real y la suba de la brecha cambiaria combinado con una eventual unificación cambiaria a fines de este año o principios del año que viene incentivan la migración de CER a dólar linked, especialmente al considerar que la inflación sigue desacelerando", dijo Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.

Por otro lado, el economista agregó que estamos ingresando en una parte del año en la cual suele crecer el apetito por cobertura cambiaria, justamente en los meses estacionalmente más desafiantes para el BCRA en términos de intervención cambiaria.

"Vemos valor en rotar de CER 2025 a dólar linked 2025, los CER largos siguen atractivos con tasas reales más consistentes con un mercado de cambios unificado", dijo Yarde Buller.

Los analistas de Don Capital afirmaron que si bien el dólar en términos nominales alcanzó máximos de $1400, cuando se lo analiza en términos reales, el tipo de cambio sigue significativamente por debajo de los niveles reales de años anteriores.

Al mismo tiempo remarcaron que, mientras el peso se deprecia frente a los dólares financieros, el tipo de cambio oficial continúa apreciándose frente a otras monedas.

"Con el actual ritmo de crawling del 2% y una variación de precios de alrededor del 5% mensual, se espera que el peso vuelva a su nivel relativo previo a la devaluación del inicio del mandato de Milei en los próximos dos meses, a principios de septiembre", dijeron desde Don Capital.

Por lo tanto, dada la actual incertidumbre, donde el peso podría volver a niveles de competitividad notablemente inferiores, como los observados en diciembre pasado, y considerando que el Gobierno mantendrá el ritmo de crawling, los analistas de Don Capital favorecen el posicionamiento de estrategias de cobertura cambiaria con el tipo de cambio oficial.

"Existe la posibilidad de implementar un sintético de tasa asumiendo la curva de devaluación implícita de Rofex. La estrategia consiste en vender futuros de dólar cortos y comprar Obligaciones Negociables dólar linked corporativos (dólar linked +0%)", dijeron .

Por último, detallaron que "otra opción que consideramos es realizar el carry con las nuevas Lecaps donde observamos la Lecap a septiembre (S30S4) y a diciembre (S13D4) con rendimientos atractivos por encima de la curva.