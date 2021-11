El dólar blue abrirá bajo la sombra del CCL, que sufrió fuerte alza

Con una inflación del 50%, quien compró dólar blue a fin de octubre, en $ 195, perdió plata al estar recién ahora en esos valores.

De todos modos, en la City ven que el billete, hoy en $ 197,50, tiene más para subir que para bajar en la previa de las elecciones, cuando el Senebi, que es el contado con liquidación que pueden usar libremente las empresas para girar divisas al exterior, alcanzó un récord de $ 210.

Dólar Rosario

En las grandes ciudades del interior del país, como Rosario o Córdoba, por ejemplo, las cuevas ya lo venden a $ 201, siempre cuando sea hasta u$s 1000, ya que a mayor cantidad mayor es el precio a pagar (al revés de lo que indicaría la lógica), ya que dicen en la jerga que ‘no hay físico' , en alusión a la escasez de billetes verdes.

Por u$s 20.000 se llega a pagar hasta $ 205, y la condición es que sean todos billetes de $ 1000, ya que con billetes de $ 100 serían 40.000 unidades de papel moneda.

Condiciones

De ahí que la condición es que no aceptan directamente a los de $ 100, excepto que sea para comprar u$s 1000 sólo. De lo contrario, no habría forma de contarlos. ¿Será por eso de la leyenda que se pesaban los bolsos de billetes de la corrupción?

Lo cierto es que empresarios que no consiguen reponer mercadería se tiran de palomita al blue. O una vez cubierto el cupo mensual de u$s 17.000 que se puede comprar de AL30 con MEP a $ 180, el resto lo piden vender en negro, para poder dolarizarse en el circuito informal, al no conseguir stock de reposición.

Presión alcista

También hay casos de quienes venden un auto usado en $ 4 millones y enseguida lo dolarizan en el mercado informal, para al menos quedarse cubierto.

O quienes necesitan u$s 20.000 para terminar de pagar un terreno o un inmueble y deben recurrir al mercado paralelo, lo que provoca un alza en su cotización.

Y el puré que había antes de comprar dólar Bolsa a $ 180 y revenderlo en el blue más caro tiene un volumen limitado, ya que desde principios de octubre no se puede hacer más con el GD y sólo queda el AL30, con lo cual se requieren de muchas cuentas en blanco para que pueda mover la aguja.