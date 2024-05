Bonos: el diferencial por legislación está en mínimos y los analistas ya ven oportunidades

Los bonos soberanos ostentan la mayor volatilidad desde fines de abril. En los últimos días se han recuperado de la mano del progreso en la Ley de Bases, pero aun muestran pérdidas de 3% y hasta 8% desde abril. Pese a la mayor volatilidad, el spread por legislación se mantuvo en mínimos de la gestión del presidente Javier Milei.

Con un spread por legislación en torno al 3%, los analistas ven oportunidades para pasarse a ley internacional.

Los bonos celebran con subas de 2% en la apertura al dictamen para la ley de Bases y el paquete fiscalLos bonos suben por segundo día consecutivo y el mercado se entusiasma con la aprobación de la Ley de Bases

Mas volatilidad, pero con confianza en la deuda

Los bonos soberanos operan con un nivel de mayor volatilidad en el corto plazo. Desde sus picos recientes alcanzados a fines de abril, los Globales muestran perdidas en todos los tramos de la curva.

El tramo más corto es el que menos sufrió, con mermas de 3,5%. En el tramo medio, los Globales a 2035 y 2038 retroceden 6% y 7%, al igual que los bonos a 2041 y 2046 que bajan 7% y 8,5% los bonos a 2041 y 2046 respectivamente.

Con esta baja, los títulos de deuda local han regresado a operar en mínimos desde abril y marzo pasado en los distintos tramos de la curva.

Gracias a llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete y al dictamen de comisión, los Globales se recuperan 4% en promedio en los últimos días, recuperándose parcialmente las ultimas bajas.

Entre las subas y bajas, la deuda ha operado con un grado mayor de volatilidad. Sin embargo, esto no se trasladó en el spread por legislación.

Generalmente, cuando los bonos transitan periodos de mayor tensión, los inversores tienden a privilegiar los Globales por encima de los Bonar y el spread por legislación se eleva.

Sin embargo, esto todavía no estaría ocurriendo en el último periodo de volatilidad.

En los últimos 30 días, este spread se ha situado en niveles del 3,7%, lo que continúa indicando una mayor confianza por parte de los inversores en la política económica de esta administración.

Los analistas de Don Capital remarcaron que, pese a la mayor volatilidad en los bonos Globales, la misma aún no se vio reflejada en los spreads por legislación, los cuales alcanzaron niveles del 2% (GD30/AL30) durante la última semana.

"Históricamente, los títulos que cuentan con ley extranjera se consideran más seguros, lo que llevaba a los inversores a estar dispuestos a pagar un monto superior por ellos en comparación con los títulos de ley local. En los últimos 30 días, este spread se ha situado en niveles del 3,7%, lo que continúa indicando una mayor confianza por parte de los inversores en la política económica de esta administración", dijeron desde Don Capital.

Durante el 2023, un año marcado por mucha volatilidad debido a la expectativa de un cambio de Gobierno, el spread promedio se situó cerca del 18%.

Sin embargo, desde la asunción de Milei, el nivel promedio se ha ubicado en un 5,9%, debido a las expectativas de los inversores frente a las decisiones tomadas por el nuevo equipo económico.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, considera que el escenario sobre la deuda luce diferente en relación a lo que ocurría en el pasado con los bonos y los riesgos de un posible evento crediticio.

"La ampliación del spread de legislación que se dio el año pasado tuvo que ver con justamente la duda o la incertidumbre que tenían la mayoría de los inversores sobre la capacidad de pago del Gobierno pasado. Ahora, al mantenerse pequeño el spread indica que hay muy pocas dudas sobre los próximos pagos de la deuda. Por ello es que nadie está con intenciones de validar un spread mucho más alto pagando una legislación de New York", explicó Martínez Burzaco.

¿Oportunidad de cambio de legislación?

El hecho de que el spread por legislación se ubique en niveles reducidos, los analistas ven oportunidades para pasarse de ley local hacia ley internacional, sin prácticamente sacrificar paridades o posiciones dentro de los bonos.

Es decir, el inversor gana en calidad de legislación y mantiene su posición en los títulos locales.

Los bonos de ley soberanos operan con tasas del 25% en el tramo corto y en un promedio de 18% en el tramo medio y largo, por lo que los analistas siguen viendo valor en estos bonos a la vez que encuentra oportuna la estrategia de pasarse de legislación local a internacional para aquellos que estén posicionados en Bonares.

El equipo de Research de PUENTE señaló que "en un sendero de normalización macro y regulatoria, no hay porqué esperar un aumento en el spread de legislación, que muy razonablemente ya comprimió y mucho".

Aun así, desde la compañía entienden que a estos niveles no encuentran argumentos convincentes para que locales no regulados no roten hacia legislación extranjera, algo que ya se viene dando hace varios meses.

Pablo Lazzati CEO de Insider Finance, remarcó que el spread del AL30 vs.. el GD30 está en niveles de 2.65%, siendo este uno de los rangos más bajos de los últimos meses.

En ese sentido, ve oportunidades de pasarse de legislación hacia los bonos de ley NY.

" Vemos que es un buen momento de pasarse de bonos soberanos Bonales (los AL30, AL35) a los Globales (los GD30) para disminuir el riesgo de las próximas semanas", detalló Lazzati.

Los analistas de Don Capital consideran que la oportunidad de la semana pasada, con un spread del 2%, no es algo que se repita con frecuencia.

"Ante cualquier dificultad futura, estar invertido en títulos Globales parece ser una estrategia más sólida. Actualmente, el spread estaría alcanzando niveles cercanos al 3%, lo que aún ofrece un atractivo para rotar hacia estos títulos, los cuales ofrecen una mayor cobertura que los activos ley local y también presentan un potencial rally en caso de que se aprueben las reformas propuestas por el oficialismo", detallaron.

Finalmente, y en línea con los demás analistas, Martínez Burzaco considera un buen momento para pasarse de legislación.

"Hoy la percepción del mercado es que hoy se trata de igual manera a ambas legislaciones, y por ello lo bajo del spread de legislación. Para el más adverso es un buen momento para hacer el cambio", dijo Martínez Burzaco.