El campeón mundial de trading es argentino y gana 32 veces más que el S&P500

Tras haber ganado casi 500% en 2023, obteniendo un retorno de más de 20 veces que el S&P500, en 2024 el campeón mundial de trading Iván Scherman está nuevamente en el podio.

Lleva ganado más de 160% en 2023, en comparación con el el 5% que sube el S&P500, y está segundo en el ranking de trader global.

Cuál es el secreto para obtener semejantes retornos.

Devaluación y presión sobre el tipo de cambio oficial: alerta desde Brasil

www.cronista.com/finanzas-mercados/la-formula-del-campeon-del-mundial-de-trading-para-obtener-retornos-superiores-al-sp500



Retornos explosivos

El campeón mundial de trading del 2023 es argentino y en 2024 lo está haciendo de nuevo.

Iván Scherman ganó la competencia mundial de trading World Cup Trading Championships.

Las ganancias que obtuvo en 2023 casi que duplicaron los rendimientos que obtuvo el trader que salió segundo en la competencia. Además, ganó 20 veces más que el S&P500 durante el 2023.

El índice accionario subió 24% en 2023, mientras que Scherman ganó 491%.

Este año, Scherman parecería estar haciendo lo mismo.

Su cartera gana 160% en lo que va del año, mientras que el S&P500 avanza 5,3%.

De esta manera, el trader argentino gana 32 veces más que el índice accionario y se ubica segundo en el ranking de mayores ganancias en 2024, detrás del norteamericano, Tay Sweat.

Iván Scherman es economista (UBA) y analista técnico certificado internacional (CMT). Además, posee un MBA (UBA) y tiene un diploma de análisis y ciencia de datos en investigación de mercado.

La fórmula del ganador

En conversación con El Cronista contó detalles sobre sus estrategias de trading y sus recomendaciones para aquellos que se están iniciando en el mundo de la bolsa.

Scherman explicó que la estrategia de cartera para obtener semejantes rendimientos se basa en posicionarse en activos que estén des correlacionados, es decir, que no tengan una relación entre ambos, posicionarse también en estrategias de distintos activos que ganan al alza y a la baja.

Es decir, Scherman suele apostar al alza y a la baja en acciones, plata, madera, azúcar, acero y tomates, al mismo tiempo.

"El punto de partida para establecer la estrategia en las inversiones es establecer una visión de portafolio. Todos los sistemas que aplico en el campeonato son sobre activos distintos. Buscamos que las ganancias y pérdidas de los distintos activos estén descorrelacionados. También apostamos a las alzas y bajas, para destruir el riesgo direccional", detalló.

En cuanto al diseño de las estrategias, Scherman agregó que aplica trading algorítmico, pero como complemento a su estrategia general de inversión.

"El trading algorítmico sirve para determinar cómo se toman las decisiones de compra y venta de los activos que van a integrar el portafolio. Sin embargo, la estrategia general es hacerlo con visión de portafolio", comentó.

Además, afirmó que hace análisis del mercado y se apalanca en diseños de estrategias en base a fórmulas matemáticas.

"Muchos sistemas que nosotros operamos establecen la dirección de una tendencia, para determinar si el sistema va a ir long o short. Sea que ese sistema vaya a ser a favor o en contra de la tendencia, ese tipo de sistemas requieren la determinación de la tendencia previa. Eso lo establecemos previamente a través de distintas fórmulas matemáticas. En muchos sistemas que utilizamos, establecemos la tendencia previa para operar a favor o en contra de la misma", sostuvo Scherman.

En conversación con El Cronista, a comienzo de este año, se le consultó si creía que podía volver a obtener retornos similares a los que había alcanzado en 2023.

Scherman se sentía confiado en que podía volver a hacerlo y efectivamente lo está logrando.

¿Crees que podés obtener un retorno similar en el futuro?, se lo consultó a comienzo de este año.

"Sí. No sé si 491%. Quizá un poco más o un poco menos. Hay una larga lista de portfolio manager que le ganan sistemáticamente al mercado, año tras año. La idea de que no se le puede ganar al mercado está más arraigado en la industria de los porfolio mutuos en donde la mayoría solo pueden aplicar estrategias de compra y no pueden apostar a la baja o estar apalancados. Sus reglamentos hacen que tengan muchas limitaciones para operar y les complica la posibilidad de obtener retornos elevados para ganarle al mercado. Creo que se pueden obtener retornos constantes muy por encima del S&P500", dijo Scherman.

Como en el mercado, su proyección en 2024 se está cumpliendo.