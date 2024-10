El blanqueo en la recta final: cuáles son las carteras preferidas para subirse al rally

El Gobierno extendió el plazo para blanquear hasta el 31 de octubre, por lo que quedan pocos días para ingresar el sinceramiento.

La dificultad que encuentran los analistas a la hora de diseñar nuevos portafolios es que los activos financieros se dispararon notablemente en los últimos meses, haciendo que los mismos se encuentren en niveles elevados como para iniciar una posición desde allí.

Cuáles son los activos que recomiendan los analistas de cara a la última semana del blanqueo.

El final del blanqueo y carteras de inversión

El blanqueo ingresa en su última etapa. El Gobierno extendió el plazo para blanquear hasta el 31 de octubre, por lo que quedan pocos días para ingresar el sinceramiento.

Aquellos que quieran blanquear y evitar pagar la multa, deben invertir su capital en activos financieros en el mercado local.

Por lo tanto, el armado de portafolios dentro del contexto de blanqueo de capitales permanece vigente y en pleno proceso.

Sin embargo, la dificultad que encuentran los analistas a la hora de diseñar nuevos portafolios es que los activos financieros se dispararon notablemente en los últimos meses, haciendo que los mismos se encuentren en niveles elevados como para iniciar una posición desde estos niveles.

En lo que va del año, todos los tramos de la curva evidenciaron un rally impresionante.

Los Globales del tramo corto suben entre 164% y 176%, mientras que los títulos del tramo medio avanzan entre 145% y 156% este 2024.

En los bonos más largos, la deuda registra subas de entre 145% y 160% en los primeros 10 meses del año.

Esto permitió que el riesgo país colapse a niveles de 1100 puntos, cayendo desde los 2900 puntos a comienzo de año.

Bajo este panorama, algunos analistas se tornan cautelosos y recomiendan posiciones conservadoras para el diseño de carteras en los valores actuales de activos locales.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, sostuvo que a la hora de armar una cartera actualmente, hay que tener en cuenta que el exceso de demanda transitorio generado por el canje he encarecido profundamente el precio de los activos argentinos.

A modo de ejemplo, un bono de YPF a 2026 cotiza actualmente a una TIR de 3%; cuando previo al blanqueo operaba más cerca de 7%.

En la misma línea, el BOPREAL a 2026 opera en TIR 9%, cuando antes del blanqueo estaba en TIR 15%.

Bajo este panorama, Mazza remarcó que le sugiere a quienes "ingresan tarde" evitar convalidar estos niveles de precios; ya que sospechamos que pueden sufrir un golpe en el corto plazo.

"Con esto en mente, recomendamos utilizar una porción importante de la cartera para suscribir los fondos blanqueados en un FCI Money Market en dólares. Con esto, se obtiene un rendimiento anualizado de TNA 0,5% a la espera de mejores precios en los activos argentinos", dijo Mazza.

Las acciones también se dispararon este año. El S&P Merval sube 57% en dólares este año.

Entre las acciones que más suben se destacan las de Grupo Financiero Galicia, con una suba de 210%, seguida por Banco Macro, que sube 177%, BBVA Argentina, que avanza 147% y Grupo Supervielle, con un rally de 96%.

Otros papeles también muestran fuertes subas, como Vista, IRSA, Despegar, YPF, TGS, Pampa, Mercado Libre, Edenor, Loma Negra, Central Puerto, Corporación América y Telecom, que ganan entre 9% y hasta 62% este año.

Isabel Botta, Product Manager en Balanz, remarcó que, llegando a los últimos días hábiles para la regularización de capitales, el mercado ya ha experimentado un rally notable, impulsado no solo por el crecimiento de diversas inversiones, sino también por los logros genuinos del Gobierno que han fortalecido ciertos activos.

Hacia adelante, la especialista de Balanz cree que las subas podrían perdurar.

"Los fondos blanqueados antes no poseían rendimiento y en muchos casos eran costos mensuales de mantenimiento al estar en la caja de seguridad, ahora pueden ofrecer rendimientos que son atractivos aun así en este contexto. El rally podría extenderse, ya que en noviembre ingresarán más fondos de aquellos que regularizaron montos menores a u$s 100.000 que aún no se han invertido, especialmente aquellos que se sumaron en la prórroga. Esto seguirá alimentando el impulso positivo en el mercado", indicó Botta.

Dado el valor actual de los activos, Botta sostuvo que para quienes desean invertir su dinero en renta privada, sigue habiendo Obligaciones Negociables (ONs) atractivas en dólares, teniendo hoy para aquellos bonos privados que vencen en 2031, en su mayoría, rendimientos superiores al 7%.

"Esta es una oportunidad ideal para colocar dólares que previamente no generaban rendimiento en empresas como Telecom (TLCMO 2031), YPF (YMCXO 2031), y Pampa Energía (MGCMO 2031). Además, se puede considerar Pan American Energy (PNCXO 2031), que rinde cerca del 7%", dijo.

Además, agregó que en el mercado también se están licitando nuevos papeles, como IRSA, con una tasa alrededor del 7%, así como Tecpetrol, que buscará niveles similares.

Por otro lado, Botta agregó que, para los inversores más audaces, las oportunidades en bonos soberanos siguen siendo atractivas.

"La reciente alza en sus precios podría estar bien fundamentada en los logros económicos y fiscales que ha logrado este Gobierno. Consideramos que estos fundamentos brindan confianza en la estabilidad del mercado, lo que podría permitir mayores subas, aunque es importante tener en cuenta que, dada la apreciación ya experimentada, esta inversión es más adecuada para los audaces y optimistas sobre el futuro del Gobierno", dijo.

En ese sentido, y para aquellos que buscan fijar tasas a largo plazo, Botta afirmó que el bono GD35 se destaca por su considerable potencial de upside en un escenario de normalización de la curva de rendimientos.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que el portafolio que está diseñando actualmente es una cartera mixta para inversores que decidan ingresar al blanqueo en estos últimos días de la Etapa 1.

La cartera tiene un 60% de bonos y el 40% restante acciones locales.

En lo que respecta al porcentaje destinado a renta fija, desde Insider Finance recomiendan los títulos AL30, AL35B y AL41; y complementar con dos Bopreales, el BPOD7 y el BPY26.

Por otro lado, y para al 40% restante de la cartera, desde la compañía plantean construirla con acciones mixtas, de sectores distintos.

"Por el lado de las energéticas YPF, Pampa y TGS. Dentro del sector financiero Banco Macro y MTR son nuestras elegidas y finalmente completar con LOMA, del segmento de construcción que viene pujando cada vez más fuerte en su reactivación", detalló Lazzati.