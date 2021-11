El BCRA volvió a sacrificar reservas y desaceleró el ritmo de devaluación en la primera rueda post elecciones

El Banco Central (BCRA) volvió a sacrificar reservas este lunes, en la que fue la tan esperada primera jornada post elecciones de medio término. La autoridad monetaria vendió otros u$s 35 millones en el mercado de cambios, y acumula así un saldo negativo superior a los u$s 650 millones en la última semana .

El mercado venía especulando desde hace semanas respecto a qué comportamiento adoptaría el Central una vez superados los comicios . Y si bien se trata tan solo de una primera foto, la misma refleja que la autoridad monetaria no solo mantuvo sus intervenciones en el mercado de cambios sino que incluso sorprendió al desacelerar el ritmo de devaluación.

La entidad que preside Miguel Pesce convalidó un incremento de solo cinco centavos del tipo de cambio , la corrección diaria más baja desde octubre de 2020 para un día lunes. El dólar mayorista cerró así en $ 100,27 por unidad.

Desde Reconquista 266 explican que el tipo de cambio mayorista siguió subiendo al ritmo mensual habitual y agregaron que en la rueda de hoy "el mercado tuvo un volumen superior a los 620 millones, lo que lo ubicó como el quinto mayor volumen operado después del récord alcanzado el viernes último". Ese día, cabe recordar, el BCRA debió vender u$s 290 millones, la segunda mayor venta diaria de la gestión Pesce.

La corrección de este lunes va a contramano de la expectativa que tenían economistas y analistas , que consideran que el Central deberá acelerar el ritmo de crawling peg.

Desde que comenzó el año, el dólar oficial mayorista acumula un avance de 19,2%. Inició el 2021 en niveles de $ 84,15 y tras avanzar 3,78% en enero, 2,85% en febrero y 2,43% en marzo, se desaceleró a niveles de 1,7% en abril y de 1% desde entonces. De esta manera, el ancla cambiaria comenzó a quedar rezagada de una inflación que solo en agosto logró perforar el piso del 3% (se situó en 2,5%).

La semana última, un informe de la consultora Equilibra había advertido que " el stock de reservas netas para sostener el ritmo de crawling peg actual es muy limitado ". Por ese motivo fue que indicaron que "el Gobierno tendrá que salir lo antes posible del actual esquema de retraso cambiario". Las reservas netas, estimaron, se ubicarían hoy en torno a u$s 4650 millones.

A una similar conclusión arribaron los analistas de la consultora 1816. "En las próximas semanas el oficialismo deberá tomar decisiones complejas porque el BCRA llegó a la elección ´al límite´ en materia cambiaria , sobre todo en la operatoria de futuros", explicaron.

"En lo que vamos de noviembre, el Central vendió u$s 650 millones en el FX oficial y alrededor de u$s 300 millones en el CCL. Más impactante que eso es que en las 10 ruedas que vamos de noviembre el Central vendió cerca de u$s 2700 millones en futuros, a razón de u$s 270 millones por rueda", detallan desde la firma.

En otro de los puntos salientes del informe, desde 1816 expresaron que imaginan un acuerdo "liviano" con el FMI, que busque "limitar el deterioro de la macro sin llegar a una gran crisis a diciembre de 2023". Entre las concesiones, desde la consultora prevén que el Ejecutivo dejaría de atrasar tarifas y tipo de cambio oficial en términos reales.