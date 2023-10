El BCRA vendió u$s 90 millones de las reservas en plena suba del dólar

El Banco Central volvió a vender una importante cantidad de dólares de sus reservas para abastecer la demanda de los importadores en el mercado oficial de cambios. Lo hizo en una jornada de fuertes tensiones cambiarias, en las que los dólares paralelos treparon hasta nuevos máximos históricos nominales.

La entidad terminó la rueda con un saldo negativo de alrededor de u$s 91 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. De esta manera, el resultado negativo acumulado asciende a aproximadamente u$s 176 millones en lo que va de octubre y u$s 1930 millones en el año.

La autoridad monetaria mantuvo así la racha negativa que estuvo mostrando en las últimas jornadas, impulsadas por menores ingresos de divisas por parte de los agroexportadores, a pesar de las mayores restricciones para acceder al tipo de cambio oficial.

Las ventas de reservas se dieron en una jornada en la que las cotizaciones paralelas del dólar continuaron avanzando con fuerza. En el mercado informal, el precio del dólar blue se acercó a los $ 900, aunque terminó la rueda $ 870 en la punta de compra y $ 890 en la de venta.

Las reservas brutas, en tanto, siguen retrocediendo y se consolidan por debajo de los u$s 27.000 millones. Al cierre de la jornada de ayer, las tenencias se situaban en u$s 26.390 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen diario de variables financieras.