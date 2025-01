El BCRA compró u$s 234 millones y ya son más de u$s 700 millones en enero

El Banco Central compró este jueves u$s 234 millones en el mercado oficial de cambios, el monto más alto en un mes, por lo que el saldo positivo en lo que va de enero ascendió a u$s 709 millones, en una jornada en la que las cotizaciones paralelas del dólar operaron con estabilidad.

Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una baja de u$s 272 millones respecto al cierre previo para ubicarse en u$s 30.904 millones. De esta manera, en las últimas dos jornadas acumularon una baja de u$s 2000 millones.

El desplome de las reservas, a pesar de las compras de divisas en el mercado oficial, se explica por el pago que realizó este jueves el Tesoro Nacional a los tenedores de títulos de la deuda soberana en dólares, en concepto de amortización e intereses.

"Los pedidos de compra existentes en el mercado oficial de cambios fueron abastecidos con fluidez por los ingresos desde el exterior, que además dejaron un margen de excedente que quedó disponible para la intervención oficial", señalaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

En ese sentido, destacaron que el Central "consiguió el saldo más importante de compras para un día de operaciones desde el 6 de diciembre del año pasado y suma en lo que va de enero u$s 709 millones de compras netas, acercándose al resultado total del mes previo cuando aún no transcurrió la primera quincena del mes".

Por otro lado, los dólares alternativos operaron estables. Las cotizaciones del dólar MEP con GD30 y CCL con Cedear finalizaron la jornada sin variación, alrededor de $ 1164 y $ 1184, respectivamente. Asimismo, el dólar blue operó sin cambios respecto al cierre previo, en $ 1200 en la punta de compra y $ 1220 en la de venta.