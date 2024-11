El BCRA compró u$s 227 millones y las reservas superaron u$s 31.000 millones

El Banco Central compró este miércoles u$s 227 millones, el segundo monto más importante en lo que va de noviembre, lo que contribuyó a que las reservas internacionales brutas crecieron por encima de los u$s 31.000 millones, nivel que no habían superado desde junio.

La autoridad monetaria mantiene así la seguidilla de compras de divisas en el mercado oficial de cambios. En lo que va de noviembre, el saldo comprador asciende a u$s 1600 millones.

"El feriado de mañana en Estados Unidos pudo haber justificado el adelantamiento de algunas liquidaciones de divisas en la jornada de hoy, abultando considerablemente el monto disponible para que el Banco Central anotara una significativa compra de divisas", señaló el operador de cambios Gustavo Quintana.

Quintana detalló que "la oferta de divisasen el mercado oficial se fue haciendo intensa en el segundo tramo de la sesión, abasteciendo con fluidez los pedidos de compra formalizados, dejando simultáneamente un importante excedente que fue absorbido por las compras oficiales".

El resultado positivo de este miércoles contribuyó al crecimiento de las reservas internacionales brutas. Las tenencias del Banco Central registraron un incremento de u$s 553 millones respecto al cierre previo, por lo que finalizaron la jornada en u$s 31.480 millones, el nivel más alto desde mediados de junio.