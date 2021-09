Efecto tapering: los bonos argentinos cortan la racha y se suben a la ola de Wall Street

Los principales índices americanos operan al alza este jueves en medio de un escenario en donde los temores sobre el colapso del gigante chino, Evergrande disminuyen. Además , el mercado se mantiene optimista tras los planes de la Fed de iniciar el Tapering a fin de este año.

En ese contexto, los bonos argentinos ensayan un rebote , que apunta a romper una racha de caída de sus precios, y los ADR de firmas de origen local operan mixtas.

Los bonos rebotan

Los bonos argentinos muestran un rebote el jueves tras días de importantes caídas. La parte corta de la curva muestra una suba de 0,52% en el Global 2029 mientras que el Global 2030 sube 0,54%. En el caso del Global 2035, este se muestra con ganancias de 1,08% y el Global 2038 avanza 0,9%.

Finalmente, en el extremo mas largo de la curva, la deuda sube 1,08% en el Global 2041 y 0,7% en el Global 2046.

Pese al rebote actual, los bonos caen mas del 10% desde el pico post elecciones PASO del 12 de septiembre, lo cual hizo que la deuda vuelva a rendir en torno al 20% en la parte corta y 16% en la parte larga de la curva.

La Argentina abonó ayer el primer pago de capital del préstamo contraído por la administración de Macri en 2018. Se trata del pago de u$s 1884 millones equivalentes a 1327 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) .

Dicho monto se utilizó de los u$s 4334 millones que habían ingresado a fines de agosto de los DEG distribuidos por el organismo.

El mercado sigue teniendo dudas sobre el impacto económico que tendrán las medidas económicas de ampliación del gasto y emisión monetaria que intenta llevar a cabo el Gobierno para dar vuelta la elección que perdió en las PASO. Por ello, pese a la derrota del Gobierno, la deuda siguió bajo presión.

También, cuestiones cambiarias y monetarias asociadas al desequilibrio actual generan dudas en los inversores y en la dinámica de los activos financieros.

Las acciones operan mixtas el jueves. Por un lado se destacan acciones de Banco Macro, Corporación América, Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia y MercadoLibre que suben entre 1,65% y uno por ciento.

Lo que el mercado quiere

Tanto el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq registran ganancias a comienzo del jueves, con los índices subiendo 1,25%, 1,94% y 0,78% respectivamente.

En Europa también se ven ganancias durante la jornada, con el Stoxx600 subiendo 1,37%. La bolsa de Italia es la que mas sube, con ganancias de 1,46%, seguida por la bolsa de Alemania que avanza 1,16% y el CAC40 de Francia con subas de 1,12%.

La tendencia alcista de hoy se mantiene luego de que la Reserva Federal haya mantenido las tasas de interés sin cambios a la vez que pronosticó -sin ninguna indicación específica de fecha- que el Tapering podría comenzar a fin de año.

"Si el progreso continúa ampliamente como se esperaba, el Comité juzga que pronto se justificará una moderación en el ritmo de las compras de activos", dijo el comunicado de la Fed posterior a la reunión del FOMC.

En conferencia de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo ayer que el tapering "podría venir tan pronto como en la próxima reunión" de noviembre

Sin embargo, el mercado festejó ya que se esperaba que Powell reafirme que sería en noviembre el inicio del Tapering, sin embargo, ante la falta de definiciones concretas se comenzó a ponderar la posibilidad de que el Tapering se anuncie recién en diciembre, en la última reunión de la Fed de este año.

Por otro lado, la mitad de los miembros de la Reserva Federal ahora ven la primera subida de tipos de interés en 2022, según el Dot Plot de la Fed que muestra la proyección de tasas del banco central.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores dijo que la reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed dejó un tono más hawkish a lo esperado.

" El comunicado de política monetaria mostró un foco más fuerte en la inflación a medida que la economía estadounidense se recupera. Además, la actualización del dot-plot dejó una señal contundente, ya que el FOMC está dividido en mitades respecto de elevar o no tasas el año que viene cuando el dot-plot de junio no mostraba subas hasta 2023", sostuvo.

Por otro lado, Yarde Buller aclaró que la conferencia de prensa del Presidente de la Fed Jerome Powell fue aun más hawkish que el comunicado de política monetaria. Powell indicó que la Fed podría "tranquilamente" anunciar el Tapering en la próxima reunión (3 de noviembre) para finalizar el proceso a mediados de 2022.

"Para que esto ocurra, Powell explicó que el FOMC necesitará ver un reporte de empleo ´razonablemente bueno´ para septiembre, lo que de cumplirse permitiría a la entidad considerar a sus objetivos de empleo y precios como alcanzados para la próxima reunión. Buena parte del mercado interpretó esta señal de manera literal, como una confirmación del inicio del Tapering en noviembre a un ritmo de u$s 15.000 millones por mes para finalizar en julio ", dijo.

temores sobre Evergrande

Los mercados han estado atentos a la actualidad y futuro del gigante inmobiliario Evergrande, el cual podría caer en desgracia y un default de su deuda.

Muchos analistas temen que su colapso pueda generar un efecto contagio económico y financiero debido a que la deuda de la compañía es el 2% del OBI de China a la vez que es la segunda desarrolladora inmobiliaria más grande de China.

Las autoridades chinas están pidiendo a los gobiernos locales que se preparen para la posible caída de Evergrande, informó The Wall Street Journal, señalando la renuencia de Beijing a rescatarlo.

La empresa, fuertemente endeudada, ha emitido miles de millones de dólares en bonos para inversores internacionales, muchos de los cuales cotizan por una fracción de su valor nominal.

Sin embargo, los temores sobre su posible colapso parecen haber disminuido, al menos temporalmente. Evergrande tiene un pago de cupón de u$s 83,5 millones que vence hoy y por el momento no había dado ninguna indicación no se pagará.

Desde Delphos Investment puntualizaron que las acciones de Evergrande, la gigante constructora china subieron 17,6%, aunque aún están más de 80% abajo en el año.