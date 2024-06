Efecto Diputados se sintió en bonos, Bolsa y el riesgo país ¿cómo sigue?

La Argentina vuelve a las andadas. El riesgo país venía descendiendo rápidamente desde los 2412 puntos de la previa a las elecciones del 22 de octubre pasadas hasta debajo de los 1200 puntos hasta hace 15 días.

Todo cambió: el ruido político, la menor acumulación de reservas, y algo, poco, del contexto internacional, hicieron que ahora se ubique por encima de los 1.500 puntos.

Al ruido político se suma también el financiero. Versiones de que habría que desembolsar u$s 4900 millones entre junio y julio por la no renovación del swap con China, que si le sumamos u$s 2600 millones de amortizaciones e intereses de bonos a pagar en un mes, nos da que el BCRA debería abonar u$s 7500 millones con reservas propias.

El martes en la Cámara de Diputados la oposición hizo una nueva invitación a alejarse de las inversiones en la Argentina al aprobar un proyecto de ley que aumenta jubilaciones con costo fiscal de 0,4 punto del PBI sin contrapartida de ingresos para compensar el gasto. Política y populismo.

"Por tercera rueda consecutiva, lo único que cae es la Argentina, porque el resto del mundo experimenta fuerte rebote de acciones y bonos. La tasa a 10 años norteamericana bajó 33 puntos básicos en la ultima semana, y eso le da tranquilidad a los bonos globales y emergentes", aseguró Franco Tealdi, asset manager y Magister en Finanzas de la Udesa.

Dicho esto, "la fuerte baja de bonos y acciones argentinos está dada por factores idiosincráticos, es decir, que los motivos son varios pero son inherentemente locales", agregó.

A su juicio, el proyecto aprobado en Diputados es peligroso porque sienta un precedente preocupante, mas allá del veto del presidente o no, y que a la cara demuestra a los inversores que en la Argentina un cambio hacia un sendero responsable es mas difícil de lo que parece.

Fuentes legislativas agregaron a El Cronista que es muy probable que aún con el veto de Javier MIlei, la oposición en Diputados puede insistir con los dos tercios y lograr el objetivo de convertirla en ley. "Pero también podrían hacer algo peor que es voltear el DNU de la reforma y reponer la fórmula de Alberto Fernández cuando muestre mejor actualización que la nueva en el segundo semestre", agregó la fuente.

Ruido blanco

En el mercado cambiario el dólar libre cerró a $ 1250 sin cambios, el CCL lo hizo a $ 1309,30 con leve baja de 0,16% mientras que el MEP tuvo baja mínima a $ 1282. El volumen de negocios en el Forex-MAE trepó a u$s 267 millones desde los u$s 172 millones el día anterior, reflejando una mayor oferta de exportadores.

De todas maneras el BCRA no pudo sumar dólares en el mercado oficial e incluso vendió u$s 1 millón ante la demanda de importadores.

La cautela está generalizada en la plaza. La movida kirchnerista para aumentar el gasto previsional sin financiamiento difícilmente se evapore rápidamente.

Los precios de los bonos así demorarán varias jornadas en volver a los niveles cercanos al 60% de paridad.

¿Será la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal lo que cambie el humor imperante? Puede ser. Pero para ello falta aún cerca de un mes. Una eternidad. De todas maneras aparecen ya algunos que comienzan a ver atractivos los precios de los bonos, para ponerle freno a la caída. Codicia mata populismo.