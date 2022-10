El efecto Brasil fue efímero: el riesgo país se acerca a los 2800 puntos

El efecto Brasil en mercados emergentes y en la plaza local fue efímero: ayer el riesgo país saltó 3,3% a 2.768 puntos, un máximo en la gestión de Sergio Massa.

Miedo al default: los inversores se cuidan de la deuda argentina ante una mayor volatilidad global



El clima entre los inversores dio un súbito giro con un retroceso en precios de bonos en toda la región y como usualmente sucede, en la Argentina, las variaciones son mayores.

El riesgo de los países emergentes se ubicó ayer en 403 puntos, cuando a fines de 2021 se ubicaba en 297. Entre los emergentes de América latina, el riesgo de es 487 puntos, contra los de 376 del cierre del 2021.

Argentina con sus 2768 puntos, está muy lejos, desconectada de los centros financieros internacionales, sin acceso al crédito externo desde 2018 y con alta probabilidad de una nueva restructuración de la deuda.

El GD30 cerró ayer a u$s 21,63 con caída de1,5%, mientras que el GD35 lo hizo a u$s 20,10 con fuerte retroceso de 4,3%. Otro título emblemático, el AL30, se operó al cierre a u$s 19,15 con pérdida de 1,2 por ciento.

Un artículo publicado ayer en el New York Times titulado "Un dólar fuerte está causando estragos en mercados emergentes. Una crisis de la deuda puede estar cerca" describió la difícil situación financiera actual.

Los problemas comenzaron en la pandemia cuando los países debieron endeudarse para financiar los mayores gastos en salud. Luego vino la invasión de Rusia a Ucrania que impactó en los precios de alimentos y energía y lo más reciente, la fuerte suba de tasas por parte de los bancos centrales que encontró a los países altamente endeudados.

El artículo del NYT pone como ejemplo lo que sucede en Ghana donde se paga dos tercios más que hace un año por las naftas.

En Egipto, la suba del precio de la harina hizo que el gobierno no pudiera cubrir subsidios al pan por u$s 500 millones, en Sri Lanka, país que atraviesa una profunda crisis política, hay escasez de naftas, alimentos y medicamentos.

La suba de las tasas en Estados Unidos es lo que quita el sueño a inversores. Ayer la presidente de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó que la expectativa de inversores de que EE.UU. bajará las tasas en 2023 "está fuera de lugar".

Envió Daly el mensaje de que la Fed apunta a mantener una política estricta para asegurar una inflación del 2%.

El dólar está en el valor más alto en 20 años contra las principales monedas del planeta: ayer el índice DXY que mide la evolución de la moneda norteamericana subió 1% a 111,19.

El 2022 se muestra como un año negro en lo financiero para emergentes: entraron en default Rusia, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania.

Según la calificadora Standard and Poor´s, se encuentran en "stress severo" por su deuda la Argentina, Líbano, Ghana, Surinam, Zambia, Etiopía, Burkina faso, Congo, Mozambique y El Salvador. La tormenta no da señales de haber terminado.