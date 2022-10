Edenor cerró un exitoso canje y despejó vencimientos de deuda por dos años

La distribuidora eléctrica Edenor completó su cancelación y canje voluntario de deuda financiera de obligaciones negociables Clase 9 de 9,75%, por u$s 98,05 millones, informó la compañía.

La operación incluyó un canje de deuda que logró el 77,35% de respaldo de los tenedores (u$s 75.855.000), en dos tramos, por lo cual se emitieron en especie nuevas ON Clase 1, con legislación de New York, por u$s 55.244.538, con vencimiento mayo 2025.

"Gracias al exitoso cierre de este proceso la compañía no presenta ningún vencimiento financiero por los proximos dos años", indicó la firma energética.

Las mismas fueron listadas en el panel SVS de BYMA como bono social.

Según informó Edenor, al mismo tiempo fue emitida la serie 2 por u$s 30 millones hard dollar bajo ley argentina del 22 de septiembre de 2022, con vencimiento en noviembre de 2024.

"La importancia de este canje se ha visto reflejada por Moody´s, afirmando la calificación de la familia Corporativa "Caa3" cambiando la tenencia negativa a estable", comentó Edenor.