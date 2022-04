Dos lobos del mercado proponen qué hacer con el dólar

Un informe de la consultora 1816 tiene la tesis de que más temprano que tarde el dólar contado con liquidación debería ajustar para arriba, o de lo contrario habría que ver una recuperación importante de los bonos en dólares.



Dólar Semana Santa: qué va a pasar con el blue

Los bonos CER que ajustan por inflación se afianzaron como los favoritos de inversores

Globales

Partiendo de pesos, la lógica en este contexto es comprar bonos globales, aunque recalcan que errarle con el timing a la hora de dolarizar carteras puede ser excesivamente riesgoso, considerando que el CER subirá a una TEA cercana al 100% entre el 15 de abril y el 15 de mayo.

En el universo de moneda local, en 1816 tienen la visión de sobreponderar instrumentos CER cortos, para beneficiarse de los altos números de la inflación, pero siendo prudentes en relación al período de transición presidencial en 2023.

El contado con liquidación debería ajustar para arriba, o de lo contrario habría que ver una recuperación importante de los bonos en dólares.

Safe heaven

¿Por qué está tan tranquilo el CCL y provoca este veranito de pesos? Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, explica que la Argentina pasó a convertirse hoy en un safe heaven.

Así se denomina en la jerga financiera a algo que no se mueve. "Es una metáfora. Como que Argie es un lugar seguro ya. Pase lo que pase no se mueve demasiado", revela el financista más consultado por Cristina Kirchner.

Partiendo de pesos, la lógica en este contexto es comprar globales, aunque recalcan que errarle con el timing a la hora de dolarizar carteras puede ser excesivamente riesgoso

El término safe heaven, según detalla, es que el mercado no se mueve y nada ni muy malo ni muy bueno puede pasar que cambie la actitud wait and see que hay.

"Es una metáfora irónica. Cuando hay mucha volatilidad o un evento muy importante como la guerra, la gente busca safe heavens. Generalmente es el dólar. Pero como Argie está tan calmo hablan de que es un safe heaven. Hoy los fondos de real money sigan a los índices y los hedge funds que tienen portfolios dedicados a emerging markets invierten tácticamente", señala este Lobo de Wall Street.