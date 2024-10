Dólares frescos y repo hacen caer un 5% al riesgo país: cómo sigue

Washington es el epicentro de las noticias para los mercados. La presentación de los funcionarios argentinos en la asamblea anual conjunta del FMI y del Banco Mundial acrecentó la confianza de inversores norteamericanos en el plan de Javier Milei con datos concretos de desembolsos de organismos internacionales y el anuncio del "repo" para cubrir pagos de la deuda. Así el riesgo país cedió 5% en un sólo día y nuevamente se acerca a los 1.000 puntos al cerrar en 1.041 unidades.

¿Qué cuenta hicieron los operadores el miércoles a la noche en Washington? Con el Banco Mundial se acordó un financiamiento de 2.000 millones de dólares para los próximos meses. La Corporación Financiera Internacional confirmó un desembolso de u$s 3.000 millones para inversiones en minería sostenible, energías renovables y otros. El Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando con más de u$s 2.400 millones al sector público y promoverá financiamiento privado de más de u$s 1.400 millones en los próximos dos años.

"La posibilidad de contar con flujo positivo de organismos (tener en cuenta que los anuncios serían de ingresos en forma bruta, por lo que hay que descontar pagos y qué parte iría a privados) mitiga los riesgos de reestructuración que de todos modos permanecen altos de acuerdo a los precios en los que opera la deuda argentina", destacó antes de la apertura un informe de Aurum Valores.

"Si Argentina logra mejorar sus reservas y el apoyo global permite ir desarmando el cepo en serio en los próximos meses la posibilidad de acceder a los mercados en junio irá creciendo a medida que el riesgo país vaya bajando. En ese caso no se descartaría que veamos un riesgo país de 700 puntos en el segundo trimestre de 2025", pronosticó el informe que realizó Pablo Repetto, Head of Research de esa firma.

Argentina en la mira de inversores

En paralelo a las reuniones del FMI y del resto de los organismos, hay seminarios de bancos de inversión con presencia de funcionarios de la región. Argentina parece ser la niña mimada de esos eventos capturando las miradas de las presentaciones del equipo de Luis Caputo.

El propio ministro dejó entrever que el anuncio del repo, el préstamo de bancos extranjeros al BCRA contra la garantía de Bopreal está cerrado en línea con lo que El Cronista viene sosteniendo de esa operación. La única duda pasa por el timing del anuncio. Pero ya se descuenta cada vez más que la Argentina no tendrá inconvenientes en hacer frente a los vencimientos de la deuda en 2025 y tampoco las empresas o provincias. La mancha negra es La Rioja, provincia que no cumplió con pagos en enero de un bono bajo legislación de Nueva York. Curiosidades argentinas: su gobernador, Ricardo Quintela, se lanza como candidato a presidir el PJ a nivel nacional, como si el default de una deuda fuera un aval a su lanzamiento. Sólo en Argentina.

Los informes de bancos como Goldman Sachs también reflejan renovado optimismo. "El PBI real, medido por el indicador de actividad mensual EMAE, se contrajo un 3,8% interanual en agosto, significativamente mejor a lo esperado por el consenso de Bloomberg que veía una caída interanual del 5,3%. El PBI real aumentó un 0,2% en agosto contra julio por encima también de las expectativas de consenso que veían una contracción del 0,3%. El PBI real extendió el fuerte aumento de julio, subiendo por tercera vez en los últimos cuatro meses", destaca.

"Esperamos que la recuperación que comenzó en la segunda mitad del año continúe en los próximos meses, apoyada por un crecimiento positivo de los salarios reales y un aumento del crédito al sector privado. El desempeño de la economía en el tercer trimestre ha sido hasta ahora mejor de lo que esperábamos", agrega.

Planetas alineados.