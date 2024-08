Dólares del agro: el tipo de cambio que piden para liquidar

"Hay gente que piensa que nosotros apoyamos los dólares especiales, es todo lo contrario, los detestamos", apuntó y remarcó: "Parecería que los gobiernos argentinos y los equipos económicos trabajan para los compradores, y no para los vendedores. Salimos a rematar mercadería, generamos un enorme daño a la Argentina. No nos gustan los dólares especiales ni ningún tipo de prebenda ni nada por el estilo".

Quien habla es Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (CIARA) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que nuclea a las empresas que representan el 48% de las exportaciones del país, durante una charla organizada por ADBlick Agro.

Reservas del BCRA en la mira: cuánto quedan netas y qué harán

Dólar importadores: se deberán sacrificar u$s 5000 millones en agosto

Dólar agro

"Todo equipo económico mira la coyuntura, mira la situación que tiene máximo el mes que viene. No puede tener una mirada de prospectiva para ver qué necesita el sector oleaginoso para crecer un 20%. La cantidad de veces que fui con esa carpeta y volví sin ninguna respuesta".

"Lo que me plantean es, hoy, mañana y pasado, cuántas son las divisas que me pueden aportar. Todos esos debates se van a liquidar en Argentina cuando tengamos, primero, una unificación del tipo de cambio", agregó Idígoras para destacar que "el valor que tiene la unificación cambiaria no lo hemos dimensionado".

Unificar el tipo de cambio

De esta forma, destacó que la unificación cambiaria es un tema central: "Este equipo económico tiene una mirada macroeconómica extremadamente dura en términos de cómo llegar a ese objetivo, con superávit fiscal real y genuino. Consideran que la economía argentina va a reaccionar y crecer para lograr la estabilidad económica".

A modo de ejemplo, detalló que no se puede crecer con 33% de retenciones. "Lo primero que tenemos que hacer es bajar las retenciones a la soja. Hicimos un estudio econométrico que si solo bajamos del 33% al 25%, Argentina tendría u$s 5000 millones más en un año. El fisco en lugar de sacrificar u$s 320 millones ganaría u$s 730 millones por otros impuestos".