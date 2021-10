Zona Franca en Santa Cruz: con cupo de u$s 600, nace un nuevo dólar y cotiza más caro que el oficial

El dólar oficial minorista hoy martes 19 de octubre cotiza a $ 104,8 para la venta de acuerdo a la última planilla de tipo de cambio realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), sin embargo en lo que será el debut de la Zona Franca de Río Gallegos en Santa Cruz, los comerciantes se alejan del precio de referencia de la entidad financiera y suben $ 10 más.

Así lo advirtió el relevamiento realizado por el portal local Tiempo Sur. De esta forma el dólar Zona Franca hoy cotiza a $114,95, mientras que el Euro se toma a $132, y el Real a $ 21,98. Por su parte el peso chileno se alza a $7,19.

Cómo comprar en la Zona Franca

Los precios que manejan los artículos de la Zona Franca se encuentran dolarizados. Así toda persona humana puede acceder a la compra de mercadería al por menor de origen extranjero detallada en la Nómina de Mercaderías aprobada gozando de una franquicia máxima de u$s 600 por mes, reduciéndose dicha franquicia en un 50 % en caso de menores de 16 años de edad.

Nuevo cupo de u$s 600, ¿cómo usarlo?

El nuevo cupo de u$s 600 es individual, intransferible y no acumulativo, no pudiendo ser utilizado más de una vez por mes.

En tanto, aquellas personas humanas o grupos de familias con residencia definitiva en la Provincia de Santa Cruz y que efectúen compras que superen el cupo mensual previsto, podrán afectar los cupos mensuales subsiguientes, hasta un máximo de 4 meses.