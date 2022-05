Dólar tarjeta: se triplicó su uso y empieza a pesar fuerte en las arcas del BCRA

La salida de dólares por pagos de viajes y otros consumos con tarjeta volvió a hacer crecer el déficit de la balanza de servicios, que se multiplicó por cuatro respecto a un año atrás, debido sobre todo a los egresos por turismo y al incremento de la cuenta de fletes y seguros, según marca el último informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que elabora el Banco Central (BCRA).

Pagos con QR: crecen sin freno y ya superan los 2 millones de operaciones

Se caen los Cedear: lanzan nuevas opciones, pero operan 30% menos



Dólar tarjeta e importaciones

El balance cambiario viene siendo un dolor de cabeza para el Gobierno, siendo que debido a los pagos de importaciones no logra acumular reservas, tal como le gustaría y tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como uno de los principales objetivos a cumplir.

En abril, a pesar que el egreso de dólares por importaciones de energía cedió respecto a marzo, la cuenta Servicios registró un déficit de u$s 866 millones, explicado principalmente por los egresos netos por "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" y "Fletes y Seguros" por u$s 507 millones y u$s 456 millones, respectivamente.

El alto déficit de la cuenta Servicios se consumió gran parte del superávit de la balanza de Bienes que superó los u$s 1400 millones en abril, apuntalado por las liquidaciones récord del campo.

Así, el mes pasado la cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un superávit de u$s 276 millones. En contrapartida, el año pasado, la salida por servicios en el mismo mes había sido de u$s 207 millones y el saldo cambiario total había alcanzado los u$s 1519 millones.

Viajes, récord

Sólo en el primer cuatrimestre del año, la salida de dólares por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta llegó a los u$s 1881 millones frente a los u$s 509 millones egresados el mismo período de tiempo por este concepto.

Hay que tener en cuenta que el año pasado, en el primer cuatrimestre del año los viajes estaban restringidos porque todavía estaba en alza la pandemia.

Sin embargo, ya hacia fines del año pasado, la salida de dólares empezó a preocupar en el Banco Central y por eso decidieron prohibir las cuotas para viajes, hoteles y consumos en el exterior debido al crecimiento que venían mostrando las cifras y su gravitación en las arcas del BCRA.

Sin embargo, pese a la restricción, la cuenta va en aumento y es que a pesar que el dólar tarjeta cotiza por encima de los $ 200, si se le descuenta el anticipo del Impuesto a las Ganancias, actualmente es el más barato del mercado al valer en torno a los 160 pesos.

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Importaciones, el otro talón de Aquiles





En abril, los pagos de importaciones de bienes totalizaron los u$s 5.990 millones, mostrando un aumento de 25% frente a los pagos del mismo mes del año previo, según marcan las cifras del BCRA.



Sin embargo, este valor se ubicó por debajo de las importaciones de bienes FOB del mes, las cuales alcanzaron los u$s 6.400 millones, "indicando que se produjo un incremento en el stock de endeudamiento comercial o una reducción de los activos externos por importaciones por unos u$s 400 millones", señaló el Central, para luego indicar que esto fue producto de la nueva normativa del Central que no permite un incremento de los pagos de compras al exterior por encima del 5% respecto al año pasado .

En particular, los pagos de importaciones del sector energía que en marzo fueron récord, en abril totalizaron u$s 796, mostrando un incremento interanual de 85% pero una caída de 42% con respecto al pico observado el mes anterior.