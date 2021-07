Dólar tarjeta: consumos crecen 36% por la suba del blue

Los $ 167 del dólar tarjeta pasaron a ser tentadores frente a los $ 180 del blue. Así, al menos, se desprende de las estadísticas del Banco Central, que reflejan un crecimiento del 36% en el stock en lo que va del mes con respecto al mismo período del mes pasado.

El pico se vio el 30 de junio, cuando el stock llegó a los u$s 110 millones, una cifra que no se veía desde el 27 de noviembre del año pasado

El 13 de julio es el último dato publicado en la web del BCRA. Hasta entonces, el stock de préstamos con tarjeta en dólares durante julio suma u$s 668 millones, frente a u$s 490 millones en la misma cantidad de jornadas de principios de junio.

El pico se vio el 30 de junio, cuando el stock llegó a los u$s 110 millones, una cifra que no se veía desde el 27 de noviembre del año pasado.

Repunta el tarjeteo





Luego, el 1 y 2 de julio, el stock siguió firme, en u$s 100 y u$s 102 millones, frente a u$s 63 y u$s 65 millones de los dos primeros días de junio, lo que marca un alza del 58 por ciento.

Cuando más redituable resulta tarjetear en el exterior es cuando más se acerca la fecha de la devolución del 35% que realiza la AFIP

Si bien los vuelos al exterior están limitados, hoy lo más conveniente es tarjetear, no sólo porque resulta más barato que el blue, sino también porque luego se reintegra el 35% a cuenta de ganancias o de bienes personales.

Devolución del 35%





Lo malo es que habrá que esperar recién hasta abril o mayo del año que viene, con la pérdida de poder adquisitivo que conlleva la inflación que, por lo visto, seguirá en torno al 3% mensual.

Por eso, cuando más redituable resulta tarjetear en el exterior es cuando más se acerca la fecha de la devolución del 35% que realiza la AFIP ya que, de ese modo, se realizan consumos en dólares a un tipo de cambio de $ 132,60, ya que al dólar minorista de $ 102 sólo se le debe agregar el impuesto país del 30 por ciento.

Según el último balance cambiario del BCRA, en mayo había aumentado un 20% los consumos con tarjeta en dólares en el exterior.

Claro que el dólar tarjeta no es el único dólar que hay en la Argentina, aparte del oficial y del blue, ya que ahora son 10 los tipos de dólares diferentes en el país.