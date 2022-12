Dólar soja versión 2.0: cuántas divisas logró comprar hoy el BCRA para reservas

El Banco Central compró cerca de u$s 74 millones en el mercado de cambios, donde la oferta de exportadores de soja de la rueda llegó a 133 millones de dólares.

El nuevo tipo de cambio diferencial para el complejo sojero incentivó a la liquidación del agro, que se ubicaba en los registros mínimos de la serie previo a la implementación de este dólar soja versión 2.0.

Dólar soja 2.0

Un informe de PPI revela que lo liquidado bajo el renovado dólar soja alcanzó un total de u$s 956 millones respecto a los u$s 1.668 millones en la primera semana del esquema anterior.

"No sorprende que la liquidación haya sido casi 60% de lo vendido en el mismo período del primer programa, dado que sólo restan liquidarse u$s 6.300 millones, mientras que ese monto ascendía a u$s 12.000 millones en septiembre", destacaron.

Performance del BCRA

Gracias a la mayor oferta en el mercado oficial de cambios, el Banco Central tuvo su mejor performance semanal desde principios de octubre y terminó la racha negativa de cinco semanas consecutivas.

Específicamente, la autoridad monetaria compró unos u$s 457 millones en el MULC, lo que contrasta con los más de u$s 1.033 millones adquiridos en el mismo período del dólar "soja" 1.0.

Comparaciones odiosas

En otras palabras, se compró 48% de lo liquidado versus 62% en el programa previo. "De estas cifras se desprende que el BCRA está teniendo una menor efectividad para captar reservas, aún a pesar del endurecimiento de las restricciones a las importaciones en los últimos dos meses", advierte PPI.

No obstante, la contracara fue una expansión de base monetaria por $ 136.324 millones o 0,17% del PBI.