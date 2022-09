El dólar soja le pone presión al blue, al MEP y a la tasa de interés

El avance del 2% en la cotización del dólar MEP a $ 275,50 y del contado con liquidación (CCL) a $ 284 fue con un alto volumen negociado, que alcanzó un total de u$s 200 millones.

Hubo u$s 105 millones en el CCL y u$s 95 millones en el dólar Bolsa. Esto hizo recalentar 1,5% al blue a $ 277, y quedar neto por encima del MEP, ya que este último tiene una comisión del 1% que lo lleva a estar más caro que el informal.

Calmar al blue

En ese contexto, se espera para hoy una fuerte suba de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, de alrededor de 500 puntos, para frenar esta suba del dólar. Es la única arma que tiene hoy para que el billete no vuelva a ponerse cerca de los $ 300 y que impacte nuevamente en aumentos de los precios.

Según deslizan en la City porteña, la suba tanto en precio como en volumen obedecen a las primeras consecuencias de la liquidación del agro, tras los u$s 2500 millones que irán a las reservas del Banco Central con el dólar soja de 200 pesos.

En busca de dólares

En total, el sector agroexportador recibirá por eso $ 500.000 millones. Se estima que 70% irá a pagar deudas y compra de insumos, mientras el 30% -unos $ 150.000 millones-, buscará refugio en el dólar, ya sea en el blue como en el MEP.

Es el equivalente a toda la deuda que tiene Templeton y Pimco en pesos. Según un sondeo de Bull Market Brokers (BMB), más de la mitad va hacer MEP, el resto UVA y muy poquitos se quedarán con la cuenta especial que ajusta dólar linked.

A partir de esta semana comenzó a acreditarse la liquidación de ventas de soja de la semana pasada, ya que se hacen seis días después del día en que se vende. La intensidad de las ventas seguirá esta semana.

El 30% líquido

"El productor se espera tenga un saldo líquido de libre disponibilidad de hasta el 30% de la producción vendida. Esto implicaría en torno a $ 150.000 millones que impactará en el mercado de activos durante los próximos 10 días. La mayor intensidad será esta semana", prevé un paper de BMB.

Esperan que de este saldo una parte relevante se destine a dólar MEP, y en menor medida la compra de Cedear y ON. Hay que tener presente que el productor no tiene ningún impedimento para acceder al mercado financiero y demandar cualquier producto disponible, así como las empresas que vendan la producción y no sean importadoras.

Pese a esta situación de shock de pesos el impacto será de menor a mayor. El productor no comprará desde hoy dólares, primero comenzará a saldar deudas, lo hablará con sus contadores y con el disponible comenzará las consultas. La mayoría de ellos no tiene cuenta en brokers sino en bancos, y en estas instituciones que deberán cruzar esas operaciones.

Bancos provinciales

En los bancos provinciales, donde tienen la mayor parte de las cuentas, resulta difícil la operatoria con dólar Bolsa, Cedear o las ON en dólares, lo que podría llevarlos aceptar depósitos UVA o el depósito dólar linked que ofrece el Banco Central. O, como en general se estima, hagan un retiro de esos pesos para demandar por blue la compra.

"Es posible que el mercado informal registre un impacto más importante que el MEP y el CCL por esta demanda que se extenderá por varios días. El monto de libre disponibilidad que tendrán los productores es el equivalente al vencimiento de deuda de inversores del exterior en productos como el T2X2, el TX23 y el TO26 combinados", detalla el research.