Dólar Punta del Este: cómo hacer para usar la tarjeta y pagar más barato

El dólar Qatar para consumos de más de u$s 300 mensuales vale $ 364, mientras el MEP en la Bolsa está en $ 325 y el blue en $ 340. Por lo tanto, lo que muchos están haciendo es irse directamente con los billetes en mano.

Pero hay una estrategia para poder pagar con dólar Qatar a $ 325, al comprar MEP en la Bolsa y dejar los dólares en el banco, de forma de pagar directamente con divisas en lugar de hacerlo con pesos, que es mucho más barato.

Se pica el blue

Hay incluso quienes compran blue y lo depositan en el banco para pagar la tarjeta, con el riesgo de mezclar plata negra con blanca.

Lo cierto es que el dólar blue llegó a nuevo récord el viernes pasado. "Muy picado, llegó a $ 340 y se dejó de operar a las 14.30. Nos llegaron a pedir hasta $ 345 en el postcierre", revelan en las mesas que operan en el mercado ilegal.



Lo atribuyen a los argentinos que se fueron a pasar la Navidad a Punta del Este y a Brasil, que prefieren llevarse los billetes en mano antes que pagar con tarjeta de crédito, ya que el dólar Qatar para consumos de más de u$s 300 mensuales vale $ 364.

Falta de oferta

"El blue tiene muchos vacíos de precio, que vendría a ser la falta de oferta. Eso antes se arreglaba con el dólar turismo, que te generaba oferta continua, por la cantidad de extranjeros que cambiaban en las cuevas, pero como ahora pueden pagar con tarjeta a valor MEP, no hay billetes", advierten.

Calculan que el blue perdió entre u$s 2 millones y u$s 2,5 millones diarios de oferta. O sea, entre u$s 40 y u$s 50 millones por mes que se fueron a estabilizar el dólar MEP en $ 325, gracias a las ventas de extranjeros que tarjetean.

Plaza seca

"Está seca la plaza de dólares. Hay un daño estructural de oferta, que provocó que el billete terminara sin precio. Hay mucho vacíos porque el turismo generaba una oferta de nivel", comentan.

"Ahora necesitas de mucho puré MEP (comprarlo a $ 325 y venderlo en blue a $ 336 precio de compra) y que se reparta de manera homogénea. El MEP no alcanza con un bloque (una venta grande), se necesita un abastecimiento continuo como era el turismo", destacaron.

En la primera semana desde que Mastercard comenzó a otorgar el beneficio de reintegrar la diferencia cambiaria las operaciones crecieron 25% en monto y 28% en volumen.