Dólar, plazo fijo, bonos o acciones: cuál fue la inversión ganadora de septiembre

Los ADR argentinos arrancaron la semana con pérdidas diarias de hasta 5%. Así, se contagian de Wall Street, en medio de la cautela por la esperan del dato de empleo que saldrá el viernes, que será clave para analizar cómo se encuentra la actividad económica y de cuánto será la próxima baja de tasas que aplicará la Reserva Federal.

A pesar de las caídas, nuevamente los ADR argentinos lideraron las ganancias del mes. Las subas de septiembre llegaron hasta el 16%, liderados por Corporación América y Edenor (15%), aunque también hubo caídas de hasta 15%, encabezadas por las energéticas Vista, YPF (-10,5%) y Transportadora de Gas del Sur (-5,5%).

Tensión en los bancos por el día D: prevén récord de retiros de dólares

En el mercado local hubo toma de ganancias en las acciones tras las subas previas, por lo que el S&P Merval cedió 1,2% en pesos. No obstante, con la baja del CCL, el índice medido en dólares acumuló un alza de 2,6% y quedó en u$s 1364, luego de tocar los u$s 1500, máximos en seis años.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares operaron este lunes con subas de hasta 0,8% (GD41) en Wall Street e impulsaron una baja de 21 puntos en el riesgo país, que quedó en 1390 unidades. Así, los Globales en dólares acumularon ganancias de hasta 8,5% en el mes, liderados por los que vencen en el año 2041.

Los avances de las acciones y bonos se dieron en un contexto más favorable para el mercado local, en medio de la buena expectativa que generó la adhesión al blanqueo de capitales y la baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que impulsa la demanda de activos emergentes.

Maximiliano Donzelli, analista de IOL, afirmó que, además del clima externo, factores locales como el "buen desempeño del Banco Central en el mercado oficial de cambios, el aviso de compra de las divisas correspondientes a los pagos de intereses y los rumores de un REPO que garantice el pago del capital también ayudaron" a los títulos de deuda en dólares.

Dólar, plazo fijo y carry trade



El mejor contexto local y las estrategias de carry trade hicieron que cayeran los dólares blue (-5,5%), MEP (-5,3%) CCL (-4,2%), a pesar de la inflación, que según las consultoras avanzó entre 3% y 4% mensual. Así, perdieron contra la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, que en promedio rindieron 3,3% mensual.

"En un contexto de apreciación nominal, con bajas en los dólares financieros, las estrategias de tasa en pesos resultaron ganadoras cuando se mide su rentabilidad en moneda dura. Por un ejemplo, un FCI Money Market, habría dado un rendimiento directo en el mes de 8,1% medido al CCL", resaltó Julio Calcagnino, analista de TSA Bursátil.

No obstante, Calcagnino advirtió que, "si bien el Gobierno aún posee capacidad de intervención sobre los tipos de cambio financieros, que permite augurar al menos hasta fin de año un contexto favorable para las inversiones en moneda local, estas estrategias son vulnerables a la volatilidad cambiaria".

"Volviendo al ejemplo anterior, si en vez de una apreciación nominal del dólar contado con liquidación habríamos registrado un incremento de entre 3% y 3,5% en el acumulado de septiembre, las ganancias del carry trade en moneda dura de la inversión en Money Market podrían haber desaparecido o, incluso, haberse convertido en pérdidas", resaltó.