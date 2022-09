Dólar "piñata": quién "se come los caramelos" de la divisa, según una gurú de la City

Desde que el Ministro de economía Sergio Massa anunció un nuevo tipo de cambio llamado "dólar soja" con una cotización de $ 200 , fueron muchos los especialistas que se pronunciaron en contra de la medida.

Un claro ejemplo es la contadora Mónica Ortolani, quien publicó hace unos días un informe en el que explica el impacto del dólar soja en la Argentina. Su artículo se encuentra disponible en el sitio web de Salvador Di Stefano.

Ortolani explica que antes del anuncio del Programa Incentivo Exportador, la soja cotizaba a u$s 378 . "Con su producido en $ 52.600, el productor podía comprar u$s 187 alternativos MEP. Sin embargo, respecto a la cotización internacional de la oleaginosa a u$s 541, implicaba que el productor recibía solamente un 34% de su valor, quedando el resto en poder del estado en mayor medida y exportadores/industria que pagan una cotización inferior", aclaró.

Partiendo de lo anterior, los números revelan que el primer día de vigencia (5/9) la cotización de la soja cerró a u$s 360 (-u$s 18) y el productor recibió un 49% de su valor internacional. Al cierre del viernes 9, en tanto, acumuló una caída de u$s 34.

Frente a este panorama, la analista volvió a hacer hincapié en lo desfavorable que resulta el programa : "al productor, entre retenciones, diferencial cambiario y menor valor que reconocen los operadores, se le saquea el 54% de su xvalor, cobrando solamente el 46% de lo que recibiría un colega de otras latitudes"

En su informe titulado "Dólar Soja: Dólar Piñata", Mónica Ortolani también repasó las acciones tomadas por el Banco Central y señaló que la suba de la tasa de política monetaria provocó "un total rechazo de las Bolsas de Cereales de nuestro país".

Para la especialista, el dólar soja no es más que un dólar piñata: "El anuncio de más "caramelos" y "sorpresitas" en la piñata al productor, al romperla y llevarla a la práctica, como en los cumpleaños de nuestra infancia, sólo provoca que todos se peleen para ver quién se lleva más "caramelos" y sacar más tajada, de lo existente y limitado".

Entre los actores que se ven involucrados en la "pelea por conseguir más caramelos", Ortolani destaca tres:

El Estado: "que sólo mostrará más reservas y recaudará más impuestos al tener una base imponible mayor (IVA, ganancias, impuesto al cheque, ingresos brutos, sellos, etc)".

"que sólo al tener una base imponible mayor (IVA, ganancias, impuesto al cheque, ingresos brutos, sellos, etc)". Exportadores: "que monopolizan el mercado, cobrando cada u$s exportado a $ 200, importando a $ 140 y pagando menos la soja en tierra argentina, cuando en el mundo tuvo un ligero aumento".

"que monopolizan el mercado, cobrando cada u$s exportado a $ 200, importando a $ 140 y pagando menos la soja en tierra argentina, cuando en el mundo tuvo un ligero aumento". Bancos: "que cobran más interés por los bonos o letras que emitirá el estado para rescatar los pesos, y mayores tasas a los productores".





Para finalizar, la experta subrayó que los argentinos son tanto los productores a los que le "saquean menos" como los consumidores que "pagando más por sus alimentos, terminan pagando la fiesta también".