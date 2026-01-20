La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este martes, 20 de enero de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que señala una variabilidad de -1,06% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos o cambios en la oferta y demanda. La estabilidad de la tendencia en los días previos refuerza la percepción de un mercado en crecimiento.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 26.57%, es mayor que la volatilidad anual del 25.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: