La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 19 de enero de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que señala una diferencia de -0,7% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 34.19%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).