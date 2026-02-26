La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 26 de febrero de 2026 alcanzó los $ 1.375, cifra que demuestra una diferencia de 0,75% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos tres días consecutivos. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la demanda por la moneda estadounidense, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre en el mercado local o expectativas de devaluación de la moneda nacional. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 29.18%, es mayor que la volatilidad anual del 27.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: