Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza banco por banco este martes 19 de julio

El dólar oficial hoy martes 19 de julio cotiza a $ 127,25 para la compra y $ 135,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). El minorista se mantiene está $ 135,20 en el promedio de las entidades financieras del país. Y el mayorista cotiza en $ 128,05.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández tildó de especuladores a quienes compran el dólar CCL o contado con liqui, lo que provocó una ola de rumores de nuevos cepos que podrían llegar a venir sobre el dólar financiero, que empezó la semana con una cotización récord.

También hay fuerte expectativa en los mercados sobre a cuánto va a cotizar el dólar paralelo esta semana, según un relevamiento exclusivo de El Cronista.

Con la suba del dólar blue, la brecha del paralelo con el oficial es de:

126% respecto al tipo de cambio oficial mayorista

respecto al tipo de cambio oficial 114% en relación al minorista





Dólar financiero sin freno: qué hay detrás de la disparada y qué se espera a futuro



Analizan nuevos cepos al dólar para frenar al CCL y evitar que el blue suba a $ 300

El dólar blue hoy martes 19 de julio cotiza a $ 286 para la compra y $ 291 para la venta.

En tanto, los dólares financieros siguen en cifras elevadas. El contado con liquidación (CCL), mediante el GD30, cotiza en $ 304,23. Y el dólar MEP, a través del bono AL30, está en $ 292,46. En tanto, el dólar Turista está $ 236,69.

Alberto Fernández tildó de especuladores a quienes compran el CCL. Hay rumores de nuevos cepos que podrían llegar a venir sobre el dólar financiero

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY martes 19 DE JULIO

Este martes 19 de julio el dólar hoy minorista cotiza $ 135,20 para la venta en las pantallas de Banco Nación. Por otro lado, el dólar hoy promedio de las entidades bancarias del Banco Central (BCRA) está $ 135,79 . El mayorista cotiza en $ 128,91 .

Por otro lado, el Banco Central tuvo que vender alrededor de u$s 130 millones de sus reservas en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que se registraron cerca de u$s 200 millones en pagos de energía. Así, la entidad acumula en el mes un saldo negativo de más de u$s 770 millones .



Alberto Fernández criticó a "los que compran dólares para viajar y hacen subir el blue"



El dólar a $ 500 ya tiene fecha de cotización estimada: un gurú de la City alerta por un nuevo récord





El dólar oficial este martes 19 de julio cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 126,750 136,750 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 127,250 135,250 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 127,750 135,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 128,010 135,710 BANCO SUPERVIELLE S.A. 128,000 136,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 127,250 135,250 BANCO PATAGONIA S.A. 129,200 136,200 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 128,500 135,500 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 127,300 136,300 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 129,000 135,240 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 127,600 136,000 BANCO MACRO S.A. 126,500 136,500 BANCO PIANO S.A. 129,900 138,900 CAMBIOS ONLINE SA

CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY martes 19 DE JULIO

El dólar blue hoy martes 19 de julio cotiza en $ 286 para la compra y $ 291 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 127,25 $ 135,25 Dólar Blue $ 286 $ 291 Dólar Turista

$ 236,69 Dólar CCL $ 304,23 $ 308,90

Dólar MEP $ 292,46 $ 294,73

Dolarización indirecta y desdoblamiento a la vista: las nuevas definiciones de Juan Carlos de Pablo

El economista Juan Carlos de Pablo aseguró que el desdoblamiento cambiario es el "próximo paso a seguir". En su análisis, responsabilizó a la "debilidad política" como el detonante de la inestabilidad desde el punto de vista técnico e insistió en que el acuerdo entre el Gobierno y el FMI "no existe" .



Las nuevas profecías de Juan Carlos de Pablo apuntan a la dolarización indirecta y el desdoblamiento cambiario

Aseguró también que la ministra Silvina Batakis "entiende cómo funcionan las cosas" en comparación con Martín Guzmán. "Batakis viene de la burocracia y se nota. Yo solía decir 'Guzmán emite sonido' que no es lo mismo que hablar. En cambio, la escucho a Silvina Batakis y es una cosa más concreta. Entonces, desde el punto de vista de la política práctica, estamos mejor", sentenció.

