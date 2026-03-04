La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 4 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.370, cifra que señala una variabilidad de -0,36% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos dos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la demanda por la moneda estadounidense, lo que podría indicar una mayor incertidumbre en el mercado local o expectativas de devaluación de la moneda nacional. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Las personas que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).