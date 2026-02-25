Al cierre de los mercados de este miércoles, 25 de febrero de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.365. Esta cifra señala una diferencia de -0,37% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos dos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la moneda estadounidense, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica o expectativas de devaluación de la moneda local. La tendencia ascendente indica que los agentes del mercado están anticipando un posible aumento en la inflación o cambios en la política económica. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 39.96%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las regulaciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: