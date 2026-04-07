Al cierre de los mercados de este martes, 7 de abril de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.365. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos o cambios en la oferta y demanda. La estabilidad de la tendencia en los días previos refuerza la percepción de un entorno favorable para el dólar en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 38.29%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Aquellos que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).