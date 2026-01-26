La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 26 de enero de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que demuestra una variabilidad de -3,78% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. La estabilidad del mercado podría estar influyendo en este comportamiento, generando expectativas de un posible incremento en la demanda.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 51.88%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.400.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: