La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 2 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.365, cifra que demuestra una variabilidad de 0,73% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 19.43%, es menor que la volatilidad anual del 27.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente. No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y liquidar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: