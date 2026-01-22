Al cierre de los mercados de este jueves, 22 de enero de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.400. Esta cifra señala una diferencia de -3,42% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 40.23%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 25.72%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: