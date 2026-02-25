Este miércoles, 25 de febrero de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.350 para la compra y $ 1400.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 34.47%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.495, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.340. Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1370.0, según los datos registrados. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.