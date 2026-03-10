El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 10 de marzo de 2026 es de $ 1.385 para la compra y $ 1435.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 34.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.07%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.495, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.340. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1425.0, según los datos registrados. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.