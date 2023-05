Dólar importaciones: caen cada vez más los pagos al exterior y crece la postergación de pagos

En esta noticia Importación de granos

Los pagos de importaciones de bienes totalizaron en abril u$s 5397 millones, 10% por debajo del mismo mes de 2022. Se trata de un valor inferior a las importaciones de u$s 5711 millones, se informó oficialmente.

"Podría indicar un aumento en el stock de endeudamiento comercial o una disminución de los activos externos por anticipos efectuados previamente", explicó el Banco Central en su informe de mercados de cambios.

Del total de los pagos de importaciones de bienes de abril, el 87% se realizaron de forma diferida, 9% en forma anticipada y el 5% restante como pagos a la vista

El 19% del total de los pagos de importaciones de bienes del mes de abril correspondieron a la Industria Automotriz, seguido por los pagos de Energía, con un 17% del total de los pagos de importaciones del mes.



El sector con mayor dinamismo fue Oleaginosos y cereales, señaló el Banco Central, con un aumento interanual del 30%, "consecuencia principalmente de la sequía que imposibilitó el abastecimiento de las necesidades de porotos de soja de la industria procesadora, la cual necesita de esta materia prima para mantener un nivel mínimo de operación y para cumplir con sus compromisos comerciales previamente pactados".

Las importaciones de oleaginosas crecieron 30% por efecto de la sequía que impuso la importación de porotos de soja por la industria procesadora para mantener un nivel mínimo de operación y cumplir compromisos comerciales.

"La cosecha récord obtenida en Brasil esta campaña tornó más económicamente conveniente la operatoria de importación, procesamiento y exportación de subproductos de soja", se explica en el informe.

Los movimientos de deuda financiera del sector privado no financiero, incluyendo los préstamos de organismos internacionales y los préstamos financieros locales, resultaron en egresos netos por u$s 240 millones en abril.

Fueron por egresos netos por deudas financieras con el exterior y títulos en moneda extranjera unos u$s 255 millones.

En tanto, salieron por préstamos con organismos internacionales por u$s 316 millones, en donde se destacan los egresos de los sectores Petróleo (u$s 255 millones) y Electricidad (u$s 65 millones), "parcialmente compensados por desembolsos netos de préstamos locales por u$s 76 millones.

A partir del 16 de septiembre de 2020, luego de la reestructuración de la deuda con acreedores privados, el BCRA definió que el sector privado debía refinanciar las deudas financieras con el exterior o títulos de deuda local nominados en moneda extranjera, para acomodar su perfil de vencimientos .