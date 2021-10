Claves para cuidar los dólares: tiempo de vida, costo y material de fabricación

Mientras que la principal preocupación de las personas que guardan sus ahorros en dólares parece estar puesta en cambiar a los viejos de "cara chica" -emitidos hasta 1996- por los más nuevos de "cara grande", otro de los focos está puesto en cuánto puede durar la moneda hasta degradarse y dónde es mejor guardarla para preservarla en su mejor estado posible .

Para entenderlo es esencial comprender el material del que están hechos y cómo son fabricados, ya que esto puede ayudar a la hora de guardarlos en cajas fuertes o algún otro lugar de la casa . Es con esto en mente que así como traemos todos los datos sobre el billete verde que hay que conocer para guardarlo correctamente:

DATOS DEL DÓLAR: CÓMO se fabrican

En primer lugar está el material que se utiliza para la impresión de los nuevos dólares, contrariamente a lo que se piensa, no es papel. La fórmula real, según lo establecido por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), involucra una composición de tela, mezclando compuestos de algodón y lino .

Esto lo vuelve más resistente que si solo fuera de papel, pero no evita daños derivados de la humedad o el frío, por lo cual deja en claro que a la hora de guardarlo es importante considerar estos factores .

Los dólares desgastados se pueden restaurar de forma gratuita en EEUU.

DATOS DEL DÓLAR: CUÁNTO CUESTA CADA BILLETE

Con estos datos también es posible calcular cuánto sale producir los billetes. Y resulta que a pesar de estar compuesto de los materiales ya mencionados, los dólares son una de las de la monedas más baratas del mundo a la hora de hablar de su costo de fabricación .

Para producir un billete de u$s 1 se invierten aproximadamente 5,6 centavos, mientras que un billete de u$s 100 cuesta alrededor de 13,2 centavos .

DATOS DEL DÓLAR: CUÁNTA VIDA ÚTIL SUELEN TENER

Por otro lado, la vida útil del dólar, según las estadísticas de la FED, puede variar entre los 7 y los 23 años dependiendo de cuántas veces sea utilizado hasta quedar destruido por completo . Por supuesto, también influye la valuación del billete: los de denominación más baja tienen una vida útil más corta, mientras que las cotizaciones más elevadas suelen durar varios años.

Así, los billetes de u$s 50 y u$s 100 son los que más suelen durar, debido a que son principalmente utilizados para el ahorro . En el otro extremo, los billetes de u$s 1 y u$s 5 son los que menos vida útil promedio tienen, durando 5,8 y 4,7 años respectivamente antes de ser retirados del mercado .

DATOS DEL DÓLAR: QUÉ HACER CON UNO ROTO

Por último, el trámite para recuperar dólares rotos es muy sencillo en Estados Unidos: la FED tiene un programa especial - Mutilated Currency Redemption - que verifica la autenticidad de los billetes y que, cuando confirma que son verdaderos, aprueba el cambio incluso si el deterioro es notable.

Pero en Argentina esto se complica, ya que son muy pocas las instituciones financieras que reciben dólares dañados . Estas los envían a bancos corresponsales en Estados Unidos o Europa, que luego a su vez lo reenvían a la FED o al Banco Central Europeo (BCE) para su posterior destrucción y, en los casos en los que se verifique la autenticidad de esos billetes, devuelven el importe en nuevos billetes .