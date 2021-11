Dólar hoy: en primeros movimientos tras las legislativas, el tipo de cambio oficial no escucha al mercado

El dato sacudiría a cualquier mercado no habituado a estos niveles de volatilidad . El Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió vender el viernes último u$s 290 millones en el mercado de cambios, y acumuló así pérdidas por unos u$s 620 millones en las cuatro ruedas previas a la elección . Lo hizo con el único objetivo de mantener a raya al dólar en la previa de los comicios.

Pero ahora, superadas las elecciones de medio término, el mercado ahora mira con atención los próximos pasos que irá dando la entidad que preside Miguel Pesce. Economistas y analistas coinciden en que deberá acelerar el ritmo de crawling peg, pero de momento la autoridad monetaria desoye ese pedido.

Las primeras posturas de venta en el segmento mayorista ubica este lunes al dólar mayorista en $ 100,31, 9 centavos arriba del cierre del viernes pasado. El avance es inferior a los 14 centavos que había trepado el dólar mayorista el lunes de la semana pasada y está en línea con los crecimientos que se habían convalidado los tres lunes anteriores (en todos los casos, de nueve centavos). El lunes posterior a las PASO, en tanto, el avance fue de 10 centavos.

La semana última, un informe de la consultora Equilibra había advertido que "el stock de reservas netas para sostener el ritmo de crawling peg actual es muy limitado" . Por ese motivo fue que indicaron que "el Gobierno tendrá que salir lo antes posible del actual esquema de retraso cambiario". Las reservas netas, estimaron, se ubicarían hoy en torno a u$s 4650 millones.

A una similar conclusión arribaron los analistas de la consultora 1816. "En las próximas semanas el oficialismo deberá tomar decisiones complejas porque el BCRA llegó a la elección ´al límite´ en materia cambiaria, sobre todo en la operatoria de futuros", explicaron.

"En lo que vamos de noviembre, el Central vendió u$s 650 millones en el FX oficial y alrededor de u$s 300 millones en el CCL . Más impactante que eso es que en las 10 ruedas que vamos de noviembre el Central vendió cerca de u$s 2700 millones en futuros, a razón de u$s 270 millones por rueda ", estiman desde la firma.

En otro de los puntos salientes del informe, desde 1816 expresaron que imaginan un acuerdo "liviano" con el FMI, que busque "limitar el deterioro de la macro sin llegar a una gran crisis a diciembre de 2023". Entre las concesiones, desde la consultora prevén que el Ejecutivo dejaría de atrasar tarifas y tipo de cambio oficial en términos reales.