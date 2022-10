Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 22 de octubre en los bancos de la City

El dólar oficial hoy sábado 22 de octubre opera a $ 151,50 para la compra y $ 159,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con ventas por u$s 45 millones y terminó una racha de cinco jornadas sin perder divisas y cerró con un saldo positivo de u$s 4 millones, mientras que en el registra un rojo de u$s 292 millones por pérdidas de reservas.



Mientras tanto, el dólar blue hoy sábado 22 de octubre cotiza a $ 287 para la compra y $ 291 para la venta.

El dólar paralelo mantuvo operaciones ambivalentes durante la semana con tres a la suba y dos con bajas . En el total de las variaciones finalizó $ 1 por arriba de la cotización del último viernes. La brecha con el oficial quedó en el 89%.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY sábado 22 DE OCTUBRE



El dólar oficial este sábado 22 de octubre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 151,000 161,000 Banco Nación 151,550 159,450 ICBC 153,250 160,500 BBVA 152,610 161,290 Banco Supervielle 153,000 161,000 Banco Patagonia 153,500 160,500 Banco Santander 152,500 160,500 Brubank 151,000 162,000 HSBC 150,800 160,800 Credicoop 153,260 159,450 Banco Itaú 152,200 160,700 Banco Macro 151,000 160,000 Banco Piano 155,200 158,781 Cambios Online 155,000 157,000

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY sábado 22 DE OCTUBRE

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 151,50 $ 159,50 Dólar Blue $ 287,00 $ 291,00 Dólar Turista $ 319,00 Dólar CCL $ 259,48 $ 302,09 Dólar MEP $ 290,54 $ 291,45

El éxito del dólar soja le permitió al Gobierno sumar una nueva herramienta de negociación. A través de este mecanismo sumó unos u$s 8100 en reservas, solo en octubre, pero ahora además le permite poner sobre la mesa esta variable a la hora de negociar con las empresas alimenticias un "consenso" para ponerle un cepo a los precios.



En concreto, durante los primeros encuentros entre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y representantes de varias de las empresas del sector, se explicó que una de las iniciativas sobre las que se está dispuesto a avanzar es en mejorar el tipo de cambio para las exportaciones de la industria , de modo de compensar lo que dejarían de ganar a raíz del compromiso para no mover los precios por 90 días.



La respuesta de los empresarios en este sentido es dispar. Es que mientras algunos tienen un ritmo de exportaciones importante, para otros no es más que algo circunstancial de determinados momentos del año, por lo que no representa demasiado como beneficio.

Por el momento, durante las reuniones no surgió cuál podría ser exactamente el valor que tendría este "dólar alimenticias", pero se descarta que estaría en no menos de $ 200, valor que se había pactado para los sojeros , aunque en esos momentos con un dólar oficial por debajo de los casi $ 159 de este martes.

