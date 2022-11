Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 19 de noviembre en los bancos de la City

El dólar oficial hoy sábado 19 de noviembre opera a $ 161,25 para la compra y $ 168,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Luego de tres meses de relativa estabilidad el mercado cambiario comienza a mostrar signos de aceleración por la alta inflación y los esfuerzos del Banco Central (BCRA) por tener saldos positivos diarios en el mercado cambiario. Durante el transcurso del mes, la autoridad monetaria vendió más de u$s 900 millones .







Mientras tanto, el dólar blue hoy sábado 19 de noviembre cotiza a $ 302,00 para la compra y $ 306,00 para la venta.

El dólar paralelo acumuló un incremento de $ 13 en la semana, marcando una brecha de 82% respecto al tipo de cambio minorista y de 88% sobre el mayorista .

El BCRA marca un registro de ventas de casi u$s 1000 millones en lo que va de noviembre.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY sábado 19 DE NOVIEMBRE

Este sábado 19 de noviembre el dólar minorista cotiza $ 168,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Así cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 160,250 170,250 Banco Nación 161,300 169,200 ICBC 162,750 170,000 BBVA 162,310 170,990 Banco Supervielle 162,000 171,000 Banco Patagonia 163,500 170,500 Banco Santander 162,500 170,500 Brubank 161,000 171,000 HSBC 160,000 170,000 Credicoop 163,010 169,200 Banco Itaú 161,300 170,200 Banco Macro 162,000 171,000 Banco Piano 164,800 168,065 Cambios Online 164,000 166,000

CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY sábado 19 DE NOVIEMBRE

El dólar blue hoy sábado 19 de noviembre cotiza a $ 302,00 para la compra y $ 306,00 para la venta.



En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 161,25 $ 168,25 Dólar Blue $ 302,00 $ 306,00 Dólar Turista $ 336,50 Dólar CCL $ 305,91 $ 332,41 Dólar MEP $ 313,62 $ 316,11

DÓLAR QATAR: EL ATAJO PARA EVITAR EL COBRO DE LOS 300 DÓLARES



Desde mediados de octubre rige la normativa que establece que los consumos en dólares con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los u$s 300 por mes pagan una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del Impuesto a los Bienes Personales, bautizado como "Dólar Qatar", en referencia a la demanda de divisas para los consumos de cara al Mundial de fútbol que comenzará el 20 de noviembre.



El sistema que ya se implementa, sin embargo, posee grises que pueden ser aprovechados por los usuarios. Esto se basa en que el sistema para registrar el monto de los consumos mensuales es por persona y no por tarjeta, según lo estableció la Resolución General 5272/2022 publicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Así como lo publicó días atrás El Cronista, una de las complejidades de la medida es que, hasta el momento, no es posible diferenciar cuando un tarjetahabiente consume con una tarjeta emitida por un banco y luego lo hace con otra emitida por una entidad diferente, ya que el límite no se da por tarjeta, sino por CUIT. Esta falta de control se debe a que los bancos no pueden acceder a esa información porque a esa base de datos sólo la tiene la AFIP.

