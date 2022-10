Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 23 de octubre en los bancos de la City

El dólar oficial hoy domingo 23 de octubre opera a $ 151,50 para la compra y $ 159,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) cerró la semana con ventas por u$s 45 millones y terminó una racha de cinco jornadas sin perder divisas y cerró con un saldo positivo de u$s 4 millones, mientras que en el registra un rojo de u$s 292 millones por pérdidas de reservas.



Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 23 de octubre con el dólar CCL



¿Se viene el dólar góndola? La herramienta que se guarda el Gobierno para frenar los precios



Mientras tanto, el dólar blue hoy domingo 23 de octubre cotiza a $ 287 para la compra y $ 291 para la venta.

El dólar paralelo mantuvo operaciones ambivalentes durante la semana con dos jornadas a la suba, dos con bajas y una estable . En el total de las variaciones finalizó $ 1 por arriba de la cotización del último viernes. La brecha con el oficial quedó en el 89%.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY domingo 23 DE OCTUBRE



Este domingo 23 de octubre el dólar hoy minorista cotiza $ 159,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Prat-Gay y lo que muchos no querían escuchar sobre el dólar: "No hay manera..."



Cepo sojero y marcha atrás: el detrás de escena de un cortocircuito entre Sergio Massa y Miguel Pesce

El dólar oficial este domingo 23 de octubre cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 151,000 161,000 Banco Nación 151,550 159,450 ICBC 153,250 160,500 BBVA 152,610 161,290 Banco Supervielle 153,000 161,000 Banco Patagonia 153,500 160,500 Banco Santander 152,500 160,500 Brubank 151,000 162,000 HSBC 150,800 160,800 Credicoop 153,260 159,450 Banco Itaú 152,200 160,700 Banco Macro 151,000 160,000 Banco Piano 155,200 158,781 Cambios Online 155,000 157,000

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY domingo 23 DE OCTUBRE

El dólar blue hoy domingo 23 de octubre cotiza a $ 287 para la compra y $ 291 para la venta.



Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 151,50 $ 159,50 Dólar Blue $ 287,00 $ 291,00 Dólar Turista $ 319,00 Dólar CCL $ 259,48 $ 302,09 Dólar MEP $ 290,54 $ 291,45

Certificación Negativa: ¿cómo saber si puedo comprar dólares al precio oficial?

El trámite se puede realizar de manera online y tiene validez hasta 30 días. La persona que se registra tendrá que dejar constancia de:

Declaraciones Juradas como trabajador/a bajo relación de dependencia.

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores/as activos/as como pasivos/as).

Transferencias como Autónomo y/o Monotributistas y/o Trabajadores de Casas Particulares.

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadoras de Casas Particulares.

Cobro de la Prestación por Desempleo.

Cobro de programas sociales. COTIZACIONES BANCARIAS Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 23 de octubre en los bancos de la City

Cobro de la Asignación Universal por Hijo e Hija (AUH) y /o embarazo (AUE).

Cobro de Asignaciones Familiares.

Cobro de las Becas Progresar.

Iniciación de Prestación Previsional Nacional

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.

EL PASO A PASO: ¿CÓMO HACER LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA ANSES?

1. Ingresá a la sección Certificación negativa del sitio de ANSES.

2. Completá el formulario con tu número de CUIT/CUIL y el período por el que pedís la certificación.

3. La certificación negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

Dolar soja y quienes cobraron planes

¿PUEDO COMPRAR DÓLARES SI COBRO ALGÚN PLAN?

A mediados de septiembre el Gobierno confirmó que las personas que solicitaron mantener los subsidios a las tarifas de servicios públicos no van a poder acceder a dólar oficial .



De todos modos, no son los únicos que se quedaron afuera, sino que aquellos que cobran o cobraron un plan social o programa tampoco va a poder comprar divisa al precio "minorista".



¿Quiénes no van a poder comprar dólares en el mercado oficial?

Personas que operan dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación -CCL-)

Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, entre otros

Ciudadanos sin ingresos estables

Poseedores de tarjetas de crédito refinanciadas

Titulares de créditos UVA

Titulares de cuentas compartidas

Cuentas sospechosas





LAS EMPRESAS QUE LIQUIDARON AL DÓLAR SOJA NO PODRÁN COMPRAR DIVISAS AL OFICIAL, CCL Y MEP

El lunes, 19 de septiembre, el Banco Central oficializó lo que se rumoreaba: prohibió la compra de dólares del mercado oficial a todos aquellas empresas que accedieron al dólar soja. Asimismo, aclararon que la medida solo impacta a las empresas y deja afuera de alcance a las "personas humanas".

El comunicado difundido por el Banco Central justificó la nueva medida: "Los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera, ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera".