Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este lunes 8 de agosto

El dólar oficial hoy lunes 8 de agosto cotiza a $ 130,75 para la compra y $ 138,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Por otro lado, el dólar turista se consigue a $ 242,81 . Y el dólar mayorista está a $ 132,89 .

El Banco Central obtuvo el último viernes otro saldo negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Operadores del mercado estima que las ventas estuvieron en el orden de los u$s 95 millones, con lo cual cerró la primera semana del mes con un rojo de u$s 700 millones. De esta manera, el acumulado del año llega a unos u$s 120 millones .

Mientras tanto, el dólar blue hoy lunes 8 de agosto cotiza a $ 288 para la compra y $ 293 para la venta. La brecha del paralelo es de 121% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 111% en relación al promedio del minorista.

Los operadores del mercado siguen muy de cerca las nuevas medidas del ministro de Economía Sergio Massa, especialmente en cuanto a la importación de energía, y también la confirmación de los nuevos funcionarios que lo acompañan en la gestión.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 8 de agosto

Este lunes 8 de agosto el dólar hoy minorista cotiza $ 138,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

El dólar oficial este lunes 8 de agosto cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 129,900 139,900 Banco Nación 130,800 138,700 ICBC 131,750 139,000 BBVA 132,010 140,690 Banco Supervielle 131,500 139,500 Banco Patagonia 132,250 139,500 Banco Santander 132,500 141,000 Brubank 130,000 141,000 Banco Patagonia 130,800 139,800 Credicoop 132,510 138,700 Banco Itaú 131,500 139,900 Banco Macro 129,900 139,900 Banco Piano 134,400 138,668 Cambios Online 133,600 135,600

a CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 8 de agosto

El dólar blue hoy lunes 8 de agosto cotiza a $ 288 para la compra y $ 293 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 130,75 $ 138,75 Dólar Blue $ 288 $ 293 Dólar Turista

$ 242,81 Dólar CCL $ 267,65 $ 296,81

Dólar MEP $ 279,51 $ 280,37

Julio fue un mes decisivo en materia económica y política para la Argentina. Tras conocerse el dato de inflación de junio, que cerró en 5,3%, el Directorio del Banco Central (BCRA) definió un nuevo aumento de 800 puntos básicos en las tasas de interés para los plazos fijos en pesos.

El Central subió la tasa de interés de un 52% a un 60%, lo que impactará en los depósitos de los plazos fijos en pesos

La medida anunciada por el Banco Central para las tasas de interés es de 52% a 60% y comenzará a regir a partir de este viernes e impactará inmediatamente en los depósitos a plazo fijo en pesos, como una forma de evitar que la inflación afecte directamente a los bolsillos de los ahorristas.

En el caso de las personas que depositen un plazo fijo a 30 días por montos de hasta 10 millones de pesos tendrán un nuevo piso de interés del 61% TNA , lo que representa un rendimiento mensual de 5,05% y un rendimiento anual efectivo del 81,3%.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado, la tasa mínima garantizada será del 54%, lo que representa una tasa efectiva anual de 69,6%.

1 - Plazos fijos: ¿cuánto gana hoy una inversión de $ 100.000 a 30 días?

De acuerdo con las nuevas tasas de referencia, con la suba de 800 puntos básicos, si un ahorrista hiciera un plazo fijo por 30 días de $ 100.000, al finalizar el plazo recibirá $ 105.050, es decir que los $ 100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $ 5.050.

Sin embargo, si decidiera al final de ese plazo hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $ 5.050 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 110.355, es decir los $ 105.050 depositados a principio de mes más un interés de $ 5.305.

En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año, si ante cada vencimiento la persona volviera a hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el capital inicial y los intereses ganados, en 12 meses tendría una suma de $ 181.300.

2 - Plazos fijos: ¿cuánto gana hoy una inversión de $ 50.000?