Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este lunes 11 de julio

El dólar oficial hoy lunes 11 de julio cotiza a $ 126,25 para la compra y $ 133,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). La brecha del blue con la cotización mayorista es de 115% y de 105% en relación al minorista .

El BCRA viene de días complejos desde el punto de vista de las reservas. Luego de que tuviera que intervenir en el mercado oficial de cambios con ventas netas en las primeras ruedas de julio, el balance negativo semanal acumuló una suma aproximada de u$s 640 millones.



Pronóstico picante: el gurú del dólar blue anticipó a cuánto podría aumentar la próxima semana



El dólar blue hoy lunes 11 de julio opera a $ 268 para la compra y $ 273 para la venta. De esta manera, el paralelo llegó a su marca histórica y aumentó $ 34 más durante la semana pasada, la primera de Silvina Batakis como ministra de Economía, quien hoy anunciará las primeras medidas de su gestión.

Hay fuerte expectativa porque este lunes llegan los primeros anuncios oficiales de Silvina Batakis como ministra de Economía

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 11 DE JULIO

El dólar oficial hoy lunes de julio, cotiza de la siguiente manera en cada banco relevado por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 124,750 134,750 Banco Nación 126,300 133,200 ICBC 125,750 133,000 BBVA 125,910 133,590 Banco Superville 126,000 134,000 Banco Patagonia 126,500 133,500 Banco Santander 127,500 134,500 Brubank 126,000 137,000 HSBC 125,400 134,400 Credicoop 127,510 133,190 Banco Itau 126,000 133,300 Banco Macro 125,250 134,250 Banco Piano 128,100 132,576 Cambios Online 127,400 128,900

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 11 DE JULIO

El dólar blue hoy lunes 11 de julio cotiza en $ 268 para la compra y $ 273 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 126,25 $ 133,25 Dólar Blue $ 268 $ 273 Dólar Solidario - $ 219,86 Dólar CCL $ 300,25 $ 301,99

Dólar MEP $ 284,32 $ 287,25

Este jueves, luego de que el Indec anuncie la inflación de más del 5% de junio, el BCRA deberá decidir una fuerte subida de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, hoy en el 4,4% mensual,

Ante las restricciones para importar, las empresas no pueden hacerlo a través del mercado del contado con liquidación, porque perderían la posibilidad de cursar operaciones en el mercado oficial de cambios (MULC) por 90 días. Por eso, cada vez más pymes van al blue para hacerse de dólares para cancelar pagos y evitar faltante de productos.

En los hechos, hay un nuevo dólar importador a $ 190 que empezaron a usar algunas empresas, una suerte de intermedio entre el oficial y el paralelo



No sólo el blue duplicó su volumen negociado, sino también el MEP, que el viernes llegó a operarse por u$s 82,5 millones, y también el contado con liquidación, que operó el viernes u$s 114 millones, un verdadero récord, por la ansiedad de las compañías en dolarizarse en el exterior.

