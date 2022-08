Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este viernes 19 de agosto

El dólar oficial hoy viernes 19 de agosto cotiza a $ 134 para la compra y $ 142 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar turista está a $ 248,50.

El Banco Central volvió a comprar dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios y obtuvo este jueves un saldo a favor de unos u$s 20 millones tras su intervención. La autoridad monetaria encadenó así seis jornadas consecutivas, en las que acumuló cerca de u$s 140 millones a favor. A la vez, recortó a aproximadamente u$s 700 millones el saldo negativo del mes.







Mientras tanto, el dólar blue hoy viernes 19 de agosto cotiza a $ 289 para la compra y $ 293 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY viernes 19 de agosto

Este viernes 19 de agosto el dólar hoy minorista cotiza $ 142 para la venta en las pantallas de Banco Nación, cotización del último día hábil.

El dólar oficial este viernes 19 de agosto cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 133,000 143,000 Banco Nación 134,050 141,950 ICBC 134,750 142,000 BBVA 134,910 143,590 Banco Supervielle 135,000 143,000 Banco Patagonia 135,700 142,700 Banco Santander 134,000 142,000 Brubank 132,000 145,000 Banco Patagonia 133,700 142,700 Credicoop 135,760 141,950 Banco Itaú 134,300 142,900 Banco Macro 133,000 143,000 Banco Piano 136,900 141,085 Cambios Online 136,000 138,000

a CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY viernes 19 de agosto

El dólar blue hoy viernes 19 de agosto cotiza a $ 289 para la compra y $ 293 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 134 $ 142 Dólar Blue $ 289 $ 293 Dólar Turista $ 248,50 Dólar CCL $ 293,58 $ 296,48 Dólar MEP $ 285,77 $ 286,02

La expectativa permanente que le imprime a su gestión el ministro de Economía Sergio Massa choca con las propias dinámicas de una administración que, además de padecer la falta de dólares, cambió de conducción tres veces en menos de un mes y, en el caso de Comercio, tuvo cuatro secretarios en un trimestre. El cambio de políticas y el armado de equipos tiene a buena parte de la burocracia trabada, de acuerdo a relatos de empresas que buscan despachar trámites para importar o pagar envíos.



Ante el auditorio repleto del Consejo de las Américas, Massa anunció que habrá cambios en el régimen de permisos para importar. "La SIMI, desde el momento en que se aprueba, va a tener fecha cierta de pago y trazabilidad en Aduana, la Secretaría de Industria, la Secretaría de Comercio y el Banco Central", adelantó.



