Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este sábado 4 de febrero

El dólar oficial hoy sábado 4 de febrero a $ 187 para la compra y $ 195 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista opera a $ 390.

Mientras tanto, el dólar mayorista se ubica en la franja de los $ 188,02.

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas. La entidad obtuvo este viernes otro saldo negativo de u$s 49 millones. Así, en las primeras tres sesiones del mes acumuló un saldo negativo de casi u$s 150 millones, que se suman a los u$s 190 millones que vendió en enero.

El dólar blue hoy sábado 4 de febrero cotiza a $ 375 para la compra y $ 379 para la venta . Así, el dólar paralelo tuvo una disminución de $ 7 en la semana, marcadamente diferente a lo observado en otros períodos: desde el inicio de 2023 aumentó $ 33.

La brecha es de 94% con respecto al dólar minorista y de 102% con el mayorista.

"Los dólares financieros - y libre - continúan entre idas y vueltas a diario, dentro de una etapa de mayor lateralización por las intervenciones, aunque los operadores reconocen que el panorama cambiario y monetario continúa anticipando que a corto plazo se reanudaría el reacomodamiento alcista", observó este viernes en una nota de investigación el economista Gustavo Ber.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 4 de febrero

Este sábado 4 de febrero el dólar minorista cotiza $ 195 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 186,000 196,000 Banco Nación 187,050 194,950 ICBC 187,250 194,500 BBVA 187,110 195,790 Banco Supervielle 187,000 196,000 Banco Patagonia 187,000 195,000 Banco Santander 187,500 195,500 Brubank 186,000 195,000 HSBC 184,900 194,900 Credicoop 187,760 194,950 Banco Itaú 186,600 195,400 Banco Macro 186,500 196,500 Banco Piano 190,100 192,530 Cambios Online 189,300 191,300

A cuánto cotiza el dólar blue, CCL y MEP hoy sábado 4 de febrero

El dólar blue hoy sábado 4 de febrero cotiza a $ 375 para la compra y $ 379 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 187,00 $ 195,00 Dólar Blue $ 375,00 $ 379,00 Dólar Turista $ 390,00 Dólar CCL $ 336,98 $ 372,55 Dólar MEP $ 357,34 $ 358,55

Certificación Negativa: cómo saber si puedo comprar dólares con el cupo de los u$s 200

El dólar blue marcó una fuerte dinámica alcista tras subir $ 35 (+10%) en enero. El reacomodamiento planea seguir en la misma línea durante febrero y los ahorristas buscan dolarizar sus carteras ante la expectativa de suba de su valor. Muchos lo realizan a través del cupo de 200 dólares, mediante dólar ahorro.



Debido a los requisitos y restricciones, no todos los interesados pueden acceder al denominado dólar ahorro. Para hacerlo, deberán contar con una Certificación Negativa emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La certificación negativa es un comprobante, emitido por ANSES, que acredita durante 30 días que la persona no tiene registrado aportes o beneficios a su nombre.

Este es necesario a la hora de cobrar asistencias económicas o bien para acceder a la compra de dólares en entidades bancarias.

