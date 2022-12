Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este sábado 31 de diciembre

El dólar oficial hoy sábado 31 de diciembre opera a $ 175,25 para la compra y $183,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El Banco Central (BCRA) obtuvo este viernes un saldo a favor de alrededor de u$s 133 millones tras su intervención cambiaria, en una jornada en la que complejo sojero ingresó más de u$s 118 millones (u$s 34 millones se liquidaron hoy y u$s 84 millones restantes lo harán entre el próximo lunes y martes).

De este modo, diciembre cierra con un saldo a favor para la entidad de u$s 1987 millones y se consolida como el segundo registro más alto del año en compras de reservas a través del mercado cambiario, sólo superado por septiembre, cuando adquirió casi u$s 5000 millones, en el marco de la primera versión del "dólar soja".



Con la ayuda del dólar soja, el BCRA cerró el año con más compras de divisas que en 2021



En paralelo, el dólar blue hoy sábado 31 de diciembre, cotiza a $ 342 para la compra y $ 346 para la venta.

El dólar blue registró este viernes otra baja. Con una caída de $ 4, el precio de la divisa en la plaza paralela sigue moderando sus repuntes previos y se aleja de su máximo histórico nominal.

Durante el 2022, la moneda informal creció $ 138, es decir, 66,34%, casi 30 puntos porcentuales menos que la inflación del mismo período.



Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 175,000 185,000 Banco Nación 175,300 183,200 ICBC 175,750 183,000 BBVA 176,260 189,940 Banco Supervielle 175,500 184,500 Banco Patagonia 176,000 184,000 Banco Santander 176,500 184,500 Brubank 176,000 184,500 HSBC 174,000 184,000 Credicoop 177,010 183,200 Banco Itaú 175,600 184,300 Banco Macro 175,000 185,000 Banco Piano 179,000 181,796 Cambios Online 177,500 179,900

A cuánto cotiza el dólar blue, CCL y MEP hoy sábado 31 de diciembre

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 175,25 $ 183,25 Dólar Blue $ 342,00 $ 346,00 Dólar Turista $ 366,50 Dólar CCL $ 335,38 $ 350,22 Dólar MEP $ 334,76 $ 336,65

Tras una semana de subas y bajas para el dólar blue, un asesor financiero pronosticó que la divisa cotizará a $ 600 para el año que viene a causa del marco inflacionario que caracteriza a nuestro país.



En este sentido, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, proyectó que para diciembre de 2022 se estima una inflación del 99,0%. Asimismo, se elevó e l pronóstico de inflación para 2023 hasta 99,7% interanual . Por tanto, los instrumentos financieros que se encuentren por debajo de este porcentaje, quedan totalmente desfasados.

"Hoy estamos en un dólar MEP de $320. Creo que puede bajar a $ 310 a fin de año y es un re momento de compra de dólar porque el dólar cierra diciembre en $ 320. En diciembre del año que viene va a cerrar en $ 650. Solamente por el efecto de la inflación ", analizó el asesor financiero Gastón Lentini en diálogo con El Cronista.



