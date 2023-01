Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este sábado 28 de enero

El dólar oficial hoy sábado 28 de enero cotiza a $ 184,25 para la compra y $ 192,25 para la venta en el Banco Nación. El dólar turista finalizó a $ 384,50.

El Banco Central (BCRA) terminó la última jornada de la semana con ventas por u$s 26 millones. Así, se vendieron aproximadamente u$s 211 millones en la semana, siendo el rojo del mes de u$s 76 millones.

El dólar blue hoy sábado 28 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial minorista se ubica en el 100%.

La divisa informal acumuló un alza de $ 10 en la semana y de $ 42 en lo que va del año. Para los expertos del mercado cambiario, el nuevo rebote tiene que ver con la demanda estacional por turismo, la alta emisión y la búsqueda de cobertura frente a la inflación.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 28 de enero

Este sábado 28 de enero el dólar minorista cotiza $ 192,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 183,250 193,250 Banco Nación 184,300 192,200 ICBC 185,250 192,500 BBVA 184,830 193,510 Banco Supervielle 184,500 193,500 Banco Patagonia 185,000 193,000 Banco Santander 185,000 193,000 Brubank 184,000 193,000 HSBC 182,400 192,400 Credicoop 186,010 192,200 Banco Itaú 184,150 192,950 Banco Macro 185,000 195,000 Banco Piano 187,500 190,016 Cambios Online 186,500 188,500

A cuánto cotiza el dólar blue, CCL y MEP hoy sábado 28 de enero

El dólar blue hoy sábado 28 de enero cotiza a $ 382 para la compra y $ 386 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 184,25 $ 192,25 Dólar Blue $ 382,00 $ 386,00 Dólar Turista $ 384,50 Dólar CCL $ 353,83 $ 372,47 Dólar MEP $ 357,22 $ 357,37

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vaticinó un índice de Precios al Consumidor (IPC) del 98,4% para 2023. En este contexto, cada vez son más los argentinos qué se vuelcan a ahorrar en dólares.

En este contexto, el Contador Público y analista financiero Luis Fiscella sentenció que "comprar dólares no tiene sentido". Asimismo, explicó qué métodos de inversión brindan protección ante la inflación.

