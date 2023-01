Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este sábado 21 de enero

El dólar oficial hoy sábado 21 de enero cotiza a $ 181,75 para la compra y $ 189,75 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 379,50.



El dólar mayorista, que regula el BCRA, finalizó la rueda a $ 183,45 y en la semana subió $ 2,18, la corrección semanal más alta desde el final de diciembre pasado.



Durante la semana el Banco Central (BCRA) totalizó ventas por u$s 143 millones y el acumulado del mes cae ahora a u$s 137 millones de compras netas, después de la rueda de este viernes en la que se desprendió de u$s 34 millones para atender la demanda en el mercado.

El dólar blue hoy cotiza este sábado 21 de enero a $ 372 para la compra y $ 376 para la venta.

El dólar blue subió siete pesos en el transcurso de la semana, llegando a cotizar $ 378 en el cierre de las operaciones del martes. La divisa marginal mantiene una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista de 104,4%.

Este sábado 21 de enero el dólar minorista cotiza $ 189,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.

Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 181,250 191,250 Banco Nación 181,800 189,700 ICBC 182,750 190,000 BBVA 182,510 191,190 Banco Supervielle 182,000 191,000 Banco Patagonia 183,000 191,000 Banco Santander 183,000 191,000 Brubank 181,000 190,000 HSBC 180,350 190,350 Credicoop 183,510 189,700 Banco Itaú 181,900 190,700 Banco Macro 181,000 191,000 Banco Piano 184,900 187,501 Cambios Online 184,500 186,500

A cuánto cotiza el dólar blue, CCL y MEP hoy sábado 21 de enero

El dólar blue hoy sábado 21 de enero cotiza a $ 371 para la compra y $ 375 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 181,75 $ 189,75 Dólar Blue $ 372,00 $ 376,00 Dólar Turista $ 379,50 Dólar CCL $ 340,95 $ 353,76 Dólar MEP $ 349,94 $ 350,46

En un contexto inflacionario, donde el bolsillo se desgasta por minuto, los argentinos se vuelcan al dólar religiosamente para preservar el valor de sus ahorros. Sin embargo, cada vez es más complejo acceder a los billetes verdes dadas las restricciones cambiarias y las subas en su precio.

El miércoles 17, el paralelo abrió a $ 374 para la compra y $ 378 para la venta para luego bajar. Sin embargo, varios indicadores económicos pronostican una cotización aterradora para un futuro cercano; particularmente, estamos hablando de un dólar a $ 450. ¿Cuáles son los termómetros para medir la dinámica de esta divisa?

